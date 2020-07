Reddito di cittadinanza come rischi 6 anni di carcere, caso choc

20/07/2020 20:39

Può accadere di prendere il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti, magari per esempio perché nella dichiarazione Isee la famiglia si è dimenticata di inserire dei redditi percepiti, ma quando questi redditi sono compatibili con una vita da persone benestanti è chiaro che la truffa è bella e buona.

Reddito di cittadinanza, 600 euro mese di sussidio e 120 mila euro l'anno di affitti

E' successo a Lanciano, Comune della provincia di Chieti, in Abruzzo, dove un uomo di 84 anni, percettore di reddito di cittadinanza, incassava, oltre ai 600 euro al mese del sussidio, la bellezza di 120 mila euro l'anno di affitti in quanto proprietario di ben 40 immobili in accordo con quanto è stato riportato dal sito unionesarda.it.



La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza ed ora l'uomo, così come previsto dalla legge sul reddito di cittadinanza, rischia fino a 6 anni di carcere.

Il caso di Lanciano, GdF scopre truffa da parte di un ricco proprietario immobiliare

Prima che la GdF scoprisse la truffa, l'uomo, che prende pure la pensione sociale, era riuscito a mascherare i suoi redditi grazie ad una società adibita ad incassare gli affitti ed intestata ai suoi familiari.



Oltre alle rilevanze penali del caso, all'uomo ora, inesorabilmente, sarà sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza, un sussidio del quale di certo non aveva bisogno.

Truffa reddito di cittadinanza, quando si rischiano fino a 6 anni di carcere

Come riportato sul sito Internet ufficiale del reddito di cittadinanza, nella sezione relativa alla 'Perdita del diritto', l'uomo di 84 anni di Lanciano rischia fino a 6 anni di carcere, pena che si infligge a 'chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute'.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online