Reddito di cittadinanza dai navigator al terrore che venga tolto

13/08/2019 21:30

Per saperne di più sulla crisi di Governo c'è da aspettare un'altra settimana. Il prossimo 20 agosto del 2019, infatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sotto sfiducia da parte della Lega, parlerà al Senato.

In bilico non c'è solo il Governo giallo-verde, ma anche tutta una serie di provvedimenti che, senza un Esecutivo coeso, rischiano di rimanere in pending.

Reddito e pensione cittadinanza, quasi 900 mila famiglie tremano

La stampa in questi giorni, tra le misure potenzialmente a rischio, ha inserito pure quota 100 ed il reddito di cittadinanza anche in scia alle recenti dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio.



Con quasi 900 domande accolte, tra reddito e pensione di cittadinanza, il rischio che la misura possa essere tolta toglie il sonno a tantissime famiglie.

Non a caso, riporta il Corriere.it, ci sono famiglie che prendono il reddito di cittadinanza e che sono senza lavoro e con 3 figli.



Il sussidio è manna dal cielo per comprare i generi alimentari e per pagare le bollette visto che il lavoro non si trova se non qualche occupazione saltuaria.

Cristina, 40 anni, disoccupata e 3 figli finora ha trovato solo lavori saltuari: «Così riusciamo a mangiare e a pagare le bollette.

I navigator? Non li abbiamo mai visti» https://t.co/CfFyCGkVv9

Trovare lavoro coi navigator, il mistero continua

Ed è proprio sulla questione lavoro che il reddito di cittadinanza rischia di fallire miseramente visto che è vero che siamo a Ferragosto, ma è anche vero che il secondo pilastro della misura, quello relativo al rilancio occupazionale, è ancora fermo.



Non a caso IlGiornale.it titola non solo che per il reddito di cittadinanza il rischio caos è ormai incombente, ma anche che sui navigator continua il mistero.

Pusher arrotondava il reddito di cittadinanza spacciando hashish, è successo a Francavilla

Intanto, in attesa di certezze sul futuro del reddito di cittadinanza, il sussidio continua ad essere accostato a casi di cronaca di una certa gravità.



E' il caso di un 53-enne che a Francavilla, in Provincia di Chieti, non pago di percepire il reddito di cittadinanza arrotondava spacciando sostante stupefacenti in accordo con quanto è stato riportato da Today.it.

Da un controllo, da parte dei Carabinieri, l'uomo è stato infatti pizzicato dai militari mentre si stava sbarazzando di 200 grammi di hashish.

Fonte: News Trend Online