Reddito di cittadinanza, dopo Isee arriva la Guardia di Finanza

Oggi, venerdì 31 gennaio del 2020, per i percettori di reddito di cittadinanza è l'ultimo giorno utile per presentare la nuova Dsu e per aggiornare l'Isee.

Solo in questo modo, infatti, si potrà evitare la sospensione del reddito di cittadinanza a partire dal mese prossimo, ma c'è anche da segnalare che per oltre 2.700 percettori del sussidio presto potrebbe mettersi male.

Furbetti del reddito di cittadinanza, indagine della Guardia di Finanza

In accordo con quanto è stato infatti riportato dal sito laleggepertutti.it, la Guardia di Finanza avrebbe in mano la lista di 2.706 percettori di reddito di cittadinanza che sarebbero dei potenziali furbetti del sussidio.

2.706 percettori e 172 imprese nel mirino delle Fiamme Gialle

Inoltre, nel mirino delle Fiamme Gialle ci sarebbero pure 172 imprese che potrebbero aver agevolato il licenziamento o le dimissioni di lavoratori in modo che questi, continuando a lavorare in nero, potessero nello stesso tempo chiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza.

Regioni Lazio, Lombardia e Campania quelle ad alta concentrazione di potenziali frodi

Su un totale di quasi 3.000 soggetti da controllare, considerando una scala di pericolosità che va da 0 a 100, 184 percettori di reddito di cittadinanza hanno il punteggio più alto, il che significa che con ragionevole certezza si tratta in tutto e per tutto di furbetti del sussidio.



Per altri 408 soggetti il punteggio si attesta invece poco sotto il valore di 80 con la maggioranza dei potenziali furbetti presente nelle Regioni Lazio, Lombardia e Campania.

Per chi non fosse informato sui rischi che si corrono con il reddito di cittadinanza, senza rispettare la legge, basta cliccare qui, ovverosia sulla pagina web del sito istituzionale dove vengono elencati e illustrati i casi di decadenza e perdita del diritto.

