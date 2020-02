Reddito di cittadinanza e quota 100 sono cancellabili, ecco come

11/02/2020 15:28

Con l'attuale governo giallorosso la misura relativa al reddito di cittadinanza sembra essere al sicuro, mentre la quota 100, attualmente in fase sperimentale, è quella più traballante.

Ed in ogni caso, quando si terranno le prossime elezioni politiche, in caso di formazione di un governo di centrodestra è molto probabile che il reddito di cittadinanza e la quota 100 saranno cancellate, letteralmente spazzate via.

Reddito di cittadinanza e quota 100 addio tagliando tasse a famiglie e imprese

Di questo avviso, non a caso, è l'esponente di Forza Italia Renato Brunetta nel ritenere che le risorse stanziate per la quota 100 e per il reddito di cittadinanza andrebbero subito dirottate per tagliare le tasse alle famiglie ed alle imprese.

Dal coronavirus al rallentamento dell'economia tedesca, non è tempo di misure assistenziali

Considerando le difficoltà dell'economia tedesca, e gli effetti negativi ancora non quantificabili del coronavirus, secondo Renato Brunetta, in accordo con quanto è stato riportato da askanews, bisogna chiudere con la stagione dell'assistenzialismo e rilanciare la crescita dell'economia italiana abbassando la pressione fiscale visto che il nostro Pil non solo cresce poco, ma rischia di far registrare nei prossimi mesi una contrazione proprio in ragione del quadro difficile a livello internazionale.

.@renatobrunetta: “Il Governo ascolti il nostro appello, tagliando tutte le risorse usate per assistenzialismo per dirottarle su taglio tasse su famiglie/imprese.



Se non è in grado di fare questo, è meglio che lasci spazio al ritorno di un governo di cdx”.https://t.co/Ogv3T2fryJ



— Gruppo FI Camera (@GruppoFICamera) February 10, 2020

Spazio ad un Governo di centrodestra secondo Renato Brunetta

Secondo Brunetta, nel caso in cui l'attuale Esecutivo non fosse in grado di tagliare l'assistenzialismo ed abbassare le tasse, dovrebbe lasciare spazio ad un Governo di centrodestra.



E questo anche perché le attuali forze politiche al Governo non hanno per nulla agito in merito nonostante ci sia stata e sia in corso la fuga dall'Italia degli investitori esteri, l'incremento della cassa integrazione e pure l'aumento dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online