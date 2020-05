Reddito di cittadinanza: ecco quando lo perdi e cosa rischi

12/05/2020 22:31

L'emergenza coronavirus ha comportato diversi cambiamenti anche per il reddito di cittadinanza, e non ci riferiamo solo a quelli potenzialmente in arrivo con il decreto Rilancio, ma anche ad altri già in vigore.

Reddito di cittadinanza: gli obblighi sospesi fino all'1 giugno

A metà aprile l'Inps ha diffuso una circolare con la quale è stata disposta la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.

Nel dettaglio è sospeso fino all'1 giugno prossimo l'obbligo di comunicazione all'Inps delle variazioni del nucleo familiare e di quelle relative all'attività lavorativa, sia con riferimento al lavoro autonomo che a quello subordinato.

Sospeso inoltre dal 23 febbraio all'1 giugno prossimo, il termine dei 15 giorni entro il quale comunicare la variazione di patrimonio all'interno del nucleo beneficiario del sussidio.

Come detto prima, la sospensione dei suddetti obblighi è stata decisa per tenere conto degli interventi decisi dal Governo alla luce dell'emergenza coronavirus.

Salvo proroghe, la moratoria durerà fino all'1 giugno prossimo e in assenza di un'estensione del periodo di sospensione, si tornerà alle indicazioni previste dalla normativa vigente.

A partire da giugno dunque, sarà importante rispettare tutti gli obblighi previsti dal reddito di cittadinanza, pena la riduzione o la perdita dello stesso.

Ricordiamo che la decadenza dal sussidio si verifica in diverse circostanze in cui sono sono rispettate delle indicazioni ben precise relativamente al lavoro.

Reddito di cittadinanza: ecco i casi in cui può essere perso o ridotto

Nel dettaglio si perde il reddito di cittadinanza quando il beneficiario:

non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale

non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione

non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti

non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua.

Il reddito di cittadinanza viene anche perso quando:

non si comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure si effettuano comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore

non si presenta una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare

un componente del nucleo familiare venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

Da ricordare inoltre che chi percepisce il reddito di cittadinanza ha l’obbligo di comunicare all’Inps entro 15 giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti economici, relativi a reddito, patrimonio immobiliare o al possesso di beni durevoli.

Reddito di cittadinanza: quando scattano le manette

Chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

In entrambi i casi, è prevista la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito.





Fonte: News Trend Online