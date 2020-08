Reddito di cittadinanza, il lavoro solo per i dipendenti dei CPI

12/08/2020 19:03

Trovare il lavoro con il reddito di cittadinanza? Sì, è possibile anche se le probabilità sono basse. Ma di certo, in via indiretta, si può trovare lavoro con il reddito di cittadinanza puntando a diventare dipendenti dei CPI, i Centri per l'Impiego mentre i navigator, riporta il sito ilgiorno.it, dopo il lockdown sembrano essere svaniti nel nulla.

Centri per l'Impiego, maxi-concorso nella Regione Lombardia

Per esempio, e per rendere l'idea in merito, sono ben 1.214 i posti di lavoro a concorso per potenziare i Centri per l'Impiego nella Regione Lombardia.



L'obiettivo è quello di triplicare sul territorio il personale dei CPI, ed anche ridare slancio proprio alla cosiddetta fase 2 del reddito di cittadinanza che, tra ritardi e Covid-19, non è mai decollata peraltro su tutto il territorio nazionale.

Percettori occupabili Rdc, quasi tutti sono senza lavoro

Come riportato da inizio anno dal sito quifinanza.it, la percentuale di percettori occupabili che, prendendo il reddito di cittadinanza, ha trovato un posto di lavoro, si attesta al 3,6%.



In altre parole è vero che il beneficio economico rappresentato dall'Rdc aiuta le famiglie in difficoltà, ma numeri alla mano non ha portato a quella rivoluzione tanto attesa per il mondo del lavoro.

Il lavoro che c'è con il reddito di cittadinanza, è quello gratis per la collettività

Ed allora, per il momento, l'unico lavoro realmente disponibile per i percettori di reddito di cittadinanza è quello gratuito, fino ad un massimo di 16 ore a settimana, con i Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Su cosa sono i Progetti Utili alla Collettività (PUC), e su come funzionano per chi prende il reddito di cittadinanza, basta andare sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cliccando qui.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online