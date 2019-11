Reddito di cittadinanza la grande svolta, assunzioni in arrivo

11/11/2019 17:30

Per chi prende il reddito di cittadinanza arrivano le assunzioni. A scriverlo è ilblogdellestelle.it nel riportare un'intervista a 'La Sicilia' da parte di Nunzia Catalfo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal salario minimo ai furbetti del reddito di cittadinanza, e passando per i navigator

Nell'intervista il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposte su vari aspetti legati al reddito di cittadinanza, dal funzionamento dei centri per l'impiego ai navigator, e passando per i furbetti del sussidio, per il salario minimo, per la conciliazione famiglia-lavoro e per l’azzeramento delle differenze retributive uomo-donna.

Nunzia Catalfo sui furbetti dell'Rdc, niente sconti a chi truffa lo Stato

Il ministro, nonostante la partenza in ritardo ed a rilento della fase due del reddito di cittadinanza, ha inoltre ribadito come la misura fosse necessaria, ma nello stesso tempo, sui furbetti dell'Rdc, ha pure fatto presente che ...

...



'A chi truffa lo Stato non facciamo nessuno sconto e anzi dico a queste persone che devono vergognarsi'.

Posti di lavoro con il reddito di cittadinanza, la situazione nelle Regioni

Il post sul sito ufficiale dell'M5S, in merito all'arrivo delle assunzioni per chi prende il reddito di cittadinanza, non trova però pieno riscontro in molte Regioni italiane a partire dalla Campania dove, tra l'altro, i navigator che hanno vinto la selezione pubblica non sono stati ancora assunti.

Occupazione zero, al momento, pure in Basilicata

Proposte e posti di lavoro zero, per fare un altro esempio, pure in Basilicata con lagazzettadelmezzogiorno.it che al riguardo precisa come al momento i centri per l'impiego ed i navigator siano impegnati in Regione nella convocazione delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza al fine di stipulare il Patto per il Lavoro.

