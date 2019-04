Reddito di cittadinanza, mappa domande Inps regione per regione

Reddito cittadinanza, i dati INPS aggiornati al 7 aprile 2019. Campania prima regione per numero di domande, poi Sicilia e Lazio. La mappa per età..... PRIMO PIANO - 09/04/2019 00:42

L' Inps ha fornito pure i dati per età dei richiedenti con la maggioranza, pari al 61%, che ha un'età compresa tra i 45 ed i 67 anni. A seguire, sempre al 7 aprile, il 23% dei richiedenti il reddito di cittadinanza ha un'età tra i 25 ed i 40 anni , e poi il 13% da parte degli over 67, e solo il 3% tra i minori di 25 anni .

Ne dà notizia il sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche social i in accordo con i dati delle domande di reddito di cittadinanza che sono state già caricate dall' Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)

