Reddito di cittadinanza: nessuno trova lavoro tranne i Navigator

31/07/2019 14:59

Sarà pure che la macchina del Reddito di Cittadinanza deve essere ancora rodata, ma a quattro mesi di distanza dal lancio del provvedimento, inserito in tutta fretta nell'ultima manovra di Bilancio e fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, c'è per il momento una sola certezza acquisita: numeri dell'Inps alla mano, lo Stato ha già speso oltre un miliardo per ricaricare le card ai beneficiari di una misura che il Ministero di Luigi di Maio definisce di contrasto alla povertà e di "politica attiva del lavoro", ma di lavoro appunto nessuno tra gli oltre 2 milioni di italiani finora coinvolti ha ad oggi visto neppure l'ombra.

Reddito di cittadinanza: card ricaricate, ma nessuno trova lavoro

La prova più evidente che la cosiddetta Fase 2 dell'Rdc è ancora ben lontana dall'essere realizzata sta nella cappa di incertezza che avvolge la famosa "chiamata" dei percettori considerati occupabili: tutti coloro cioé che dovranno essere convocati nei Centri per l'Impiego a firmare il Patto per il Lavoro, primo step del meccanismo che dovrebbe portare alle fatidiche tre proposte di lavoro previste dalla legge.

Reddito di cittadinanza: mistero su date convocazione nei Cpi

Secondo stime fornite recentemente dall’Ufficio parlamentare di bilancio, i nuclei familiari da avviare verso percorsi lavorativi sono più di un quarto del totale, ma non ci sono ancora date certe sulle prime convocazioni che a rigor di legge sarebbero dovute avvenire già "entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio": erano attese per la fine di giugno; sono poi slittate a luglio perché alle Regioni, cui fanno capo i Cpi, mancava la strumentazione per contattare gli interessati; e adesso i segnali provenienti da varie parti d'Italia lasciano intendere che se tutto va bene non se ne parlerà prima di Ferragosto o addirittura a settembre.

Reddito di cittadinanza: gli strumenti dell'Anpal non funzionano

Non è peraltro l'unico dei problemi.



Come ha ricordato questa settimana il Corriere della Sera, restano ad esempio profonde incertezze su come i datori di lavoro potranno ottenere le agevolazioni fiscali legate all'assunzione di percettori di Rdc, su cui nei giorni scorsi l'Inps stessa ha emanato una circolare, così come non funzionano ancora gli strumenti di interfaccia tra aziende e possessori della carta teoricamente già messi a disposizione dall'Anpal, l'agenzia governativa che ha il compito di favorire il reinserimento lavorativo dei beneficiari di Rdc.

Reddito di cittadinanza: il sito Anpal non funziona

"Il fatto che le imprese non riescano a registrarsi sul sito Anpal — passaggio obbligatorio — è solo il primo dei problemi", scrive il quotidiano.



"Il punto è anche che non è chiaro se l’imprenditore possa selezionare direttamente il percettore di Rdc. In ogni caso le disponibilità che le aziende renderanno note sul sito Anpal dovranno essere inviate alle Regioni. Che le invieranno ai centri per l’impego. Che a loro volta invieranno all’Inps i dati sulle assunzioni.

E solo a questo punto saranno riconosciuti gli sgravi".

Reddito di cittadinanza: si aspettano i navigator

Insomma i tempi non si annunciano brevi, e questo mentre si aspetta ancora che vadano a regime i 3.000 "navigator" selezionati dalla stessa Anpal con il test svoltosi alla Fiera di Roma a fine giugno: gli unici, per inciso, che possono dire finora di aver trovato un lavoro grazie al Reddito di Cittadinanza visto che saranno assunti, come comunicato dall'agenzia, "con un contratto di collaborazione di durata fino al 30 aprile 2021, un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per svolgere l’incarico."

Reddito di cittadinanza: che succede se cade il governo?

Su questo fronte, proprio oggi si è svolto peraltro nella capitale uno dei tre incontri di formazione (l'ultimo è previsto domani a Palermo) che porteranno alla certificazione delle nuove figure e alla successiva integrazione nei Cpi probabilmente a metà agosto.



Un passaggio che lo stesso vicepremier Di Maio, intervenuto a margine dell'evento, ha salutato come "l'inizio di una rivoluzione nel mondo del lavoro".

Prospettando peraltro una prossima integrazione completa nei ranghi pubblici dei nuovi "navigatori", definiti "protagonisti di posti a tempo indeterminato tra due anni presso le Regioni”. Qualche posto fisso insomma il sussidio del governo giallo-verde l'ha già garantito o quasi.



Per la rivoluzione, si vedrà.

Fonte: News Trend Online