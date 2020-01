Reddito di cittadinanza pagamenti 2020, il calendario completo

28/01/2020 15:04

In data odierna, martedì 28 gennaio del 2020, la quasi totalità dei percettori di reddito di cittadinanza ha incassato la mensilità di gennaio del sussidio con ricarica sulla carta Postepay.

ll mese scorso, invece, la ricarica del reddito di cittadinanza è arrivata prima del 25, ovverosia entro Natale e probabilmente la stessa cosa accadrà pure per il mese di dicembre del 2020.

Calendario completo 2020 pagamenti reddito di cittadinanza, c'è o no?

Sono peraltro molti i percettori del reddito di cittadinanza, disorientati dalla variabilità delle date di pagamento mese dopo mese, a chiedersi se per il 2020 ci sia un calendario ufficiale per le ricariche.



La risposta è negativa in quanto l'Inps non lo ha fissato, il che significa che il reddito di cittadinanza arriva sicuramente entro il 31 di ogni mese, ma la data classica del 27 può essere anticipata o posticipata di 1-2 giorni anche in ragione della presenza o meno in calendario del weekend a cavallo.

Ricarica reddito di cittadinanza da febbraio a dicembre 2020, ecco le date indicative

Pure il sito today.it conferma che il pagamento del reddito di cittadinanza viene disposto dall'Inps nell'ultima settimana del mese, ma il giorno preciso può variare in base al calendario.

Dando uno sguardo proprio al calendario, per il 2020 il reddito di cittadinanza dovrebbe essere pagato tra il giorno 24 ed il giorno 27 nei mesi di febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre.



Tra il 25 ed il 27 a maggio 2020, tra il 24 ed il 28 a settembre e tra il 21 ed il 24 a dicembre.

Reddito di cittadinanza Isee 2020: la proroga arriva oppure no? https://t.co/kmGMeIsRBa

— Trend Online (@TrendOnline) January 27, 2020

Come mantenere il reddito di cittadinanza nel 2020

L'erogazione del reddito di cittadinanza, anche per il 2020, è inoltre subordinata al rispetto di tutte le norme collegate alla misura, dal rispondere alla chiamata dei Centri per l'Impiego ai lavori socialmente utili, e passando per la compilazione per l'anno in corso della nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) al fine di aggiornare l'Isee.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online