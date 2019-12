Reddito di cittadinanza, pagamenti: 51.000 famiglie lo perdono

17/12/2019 10:23

Sono oltre 51mila, per la precisione 51.681, i nuclei familiari che hanno perso il diritto di percepire il reddito di cittadinanza.

Questo dato è stato fornito dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in accordo con l'ultimo Rapporto su reddito e pensione di cittadinanza che hanno tagliato il traguardo del milione di domande accolte.

Reddito e pensione di cittadinanza, domande accolte superano quota 1 milione

Attualmente, infatti, a percepire il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono ben 1.066.110 nuclei familiari a fronte di circa 444 mila domande che, invece, sono state respinte in accordo con quanto è stato riportato da IlMessaggero.it.

Campania in testa tra le Regioni per decadenza beneficio reddito di cittadinanza

Per quel che riguarda invece i nuclei familiari che hanno perso il diritto di percepire il reddito di cittadinanza, si registrano 3.030 decaduti a Roma e complessivamente 4.200 nella Regione Lazio.



Ma il record di decaduti, circa 8 mila, si registra in Campania e poi a seguire la Puglia con 4.600.

Reddito di cittadinanza perso da 51.000 beneficiari. A Napoli più assegni che in Lombardia e Veneto https://t.co/9Sx7nvfZYs

— Raffaele (@Raff_Napolitano) December 16, 2019

Reddito e pensione di cittadinanza, gli importi medi erogati

Per quel che riguarda gli importi erogati per il reddito di cittadinanza, attualmente la media mensile è di 522 euro con un massimo di 586 euro medi in Campania.



Includendo invece pure la pensione di cittadinanza, l'importo medio scende a 484 euro, ma anche in questo caso svetta la Campania con una media di 554 euro.

Reddito di cittadinanza sospeso in caso di lavori brevi, salta la misura in Parlamento

Intanto GDS.it segnala che la sospensione, e non la decadenza, per il reddito di cittadinanza in caso di lavori brevi, non è passata in Parlamento.



E questo perché la Ragioneria generale dello Stato, nel chiedere lo stralcio della misura al Senato, ha rilevato sulla relazione tecnica presentata delle incongruenze, così come i maggiori oneri non sono stati opportunamente quantificati e coperti.

Reddito di cittadinanza pagamento con nuovo Isee, il countdown https://t.co/S3A5CQo7w7

— lucia (@luciaguglielmi) December 15, 2019

Reddito di cittadinanza pagamenti al sicuro, 8 rischi da evitare https://t.co/QAKONy61dr

— Trend Online (@TrendOnline) December 14, 2019

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online