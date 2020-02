Reddito di cittadinanza pagamenti agli abusivi, ecco chi sono

10/02/2020 14:28

Sul reddito di cittadinanza ci sono i numeri ufficiali dei percettori, comunicati periodicamente dall'Inps, ma non ci sono quelli dei furbetti, ovverosia di coloro che intascano il sussidio senza in realtà avere i requisiti.

In altre parole il numero ufficiale dei furbetti del reddito di cittadinanza corrisponde a quelli che sono stati beccati ma, pur essendo una minoranza, è lecito supporre che gli abusivi del sussidio siano molti di più. Ma chi sono, nello specifico?

Ecco l'esercito dei beneficiari del reddito di cittadinanza https://t.co/GLOS1Vwc8o

— Notizie Italiane (@Italia_Notizie) February 9, 2020

Chi sono i percettori abusivi del reddito di cittadinanza? Dai muratori ai pusher

Secondo IlGiornale.it l'esercito degli abusivi del reddito di cittadinanza spazia dai muratori ai posteggiatori abusivi, e passando per i commessi, i camerieri, le ballerine ed i pusher.



In altre parole sono tutte persone che violano la legge con attività illegali e/o criminali, oppure che arrotondano il reddito di cittadinanza con lavori e lavoretti vari rigorosamente in nero.

L'altro lato della medaglia per il reddito di cittadinanza

ll Quotidiano, infatti, pur precisando che il reddito di cittadinanza sta aiutando tantissime famiglie povere, sottolinea come non sia possibile far finta di niente su quello che è l'altro lato della medaglia della misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle.



E si tratta proprio di tutti coloro che, riuscendo ad eludere i controlli, attualmente continuano a percepire indisturbati il reddito di cittadinanza, almeno fino a quando ad intervenire non saranno le forze dell'ordine.

I furbetti del sussidio da Roma a Palermo

Da Palermo a Rimini, e passando per Roma, per Fiumicino e per le province di Lecce e Cosenza, IlGiornale.it ha riportato casi di cronaca legati proprio ai furbetti del reddito di cittadinanza tra posteggiatori abusivi, ballerine di lap-dance nei night-club, spacciatori di cocaina, lavoratori in nero nei ristoranti, nei cantieri edili e presso ditte di abbigliamento.

Reddito di cittadinanza, chi bara prende Reddito di Inclusione https://t.co/1fZBrIk4EE

— Trend Online (@TrendOnline) February 7, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online