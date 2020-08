Reddito di cittadinanza pagamenti e obbligo restituzione sociale

13/08/2020 21:20

Se i beneficiari del reddito di cittadinanza non trovano lavoro, attraverso la rete dei navigator e dei Centri per l'Impiego sul territorio, quantomeno deve essere allora garantito il principio di restituzione sociale rendendosi utili alla collettività.

E' con questo obiettivo, tra l'altro, che a Napoli l'Amministrazione comunale ha approvato, così come è stato stabilito dal Governo centrale, la delibera di indirizzo sui PUC - i Progetti Utili alla Collettività.

I PUC a Napoli, il Comune li approva con la delibera di indirizzo

In particolare, a Napoli i PUC andranno ad interessare i settori della cultura, del sociale, dell'arte, dell'ambiente ed anche della tutela dei beni comuni con l'obiettivo non solo di avvicinare i percettori del reddito di cittadinanza al mondo dell'occupazione, ma anche per provare a colmare i divari formativi e le competenze trasversali nel passaggio dall'assistenza al lavoro.

I numeri sul reddito di cittadinanza a Napoli, importante occasione di crescita con i Progetti Utili alla Collettività

In base agli ultimi dati ufficiali, nel Comune di Napoli le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza sono ben 63 mila, e di queste la metà risulta essere potenzialmente in carico ai servizi sociali territoriali.



Con la delibera di indirizzo sui PUC, di conseguenza, l'Amministrazione comunale ritiene che, per i percettori occupabili del sussidio, i Progetti Utili alla Collettività possano rappresentare un'importante occasione di crescita.

Pure a Napoli, in linea con quanto è stato stabilito e fissato dal Ministero del Lavoro, i PUC prevedono che i percettori del reddito di cittadinanza svolgano lavori socialmente utili per un numero massimo di 8 ore settimanali da andare ad elevare, eventualmente ed all'occorrenza, ad un massimo di 16 ore.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online