Reddito di cittadinanza pagamenti, mappa degli importi erogati

17/09/2019 09:14

960.007 domande di reddito e di pensione di cittadinanza accolte, ed un importo medio mensile riconosciuto per l'Rdc che si attesta a 518,36 euro.

Sono questi, in estrema sintesi, i dati salienti che sono emersi dal Rapporto Inps su Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza e Reddito di Inclusione con dati provvisori aggiornati al 4 settembre del 2019.

Domande reddito di cittadinanza respinte/cancellate, sono 409.644 al 4 settembre 2019

Le domande di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza arrivate all'Inps, sempre al 4/9, sono state in tutto 1.460.463 con 960.007 accolte, come sopra accennato, 409.644 respinte/cancellate, e 90.812 istanze che, invece, si trovano attualmente in lavorazione.

Campania e Sicilia in testa per numero di domande accolte

Per numero di domande di reddito e di pensione di cittadinanza accolte, ben 181.874, svetta la Campania e poi a seguire la Sicilia con 165.273 ed il Lazio con 85.003.



La Campania è inoltre la prima Regione italiana pure per domande di Rdc e pensione di cittadinanza respinte/cancellate (56.940).

La mappa degli importi erogati per Rdc e pensione di cittadinanza

Attualmente in Italia sono 842.787 i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza per un totale di 2.214.911 persone coinvolte.



117.220 sono invece i nuclei familiari che percepiscono la pensione di cittadinanza per un totale di 133.512 persone coinvolte ed un importo medio erogato pari a 208,80 euro.

Pensioni e reddito di cittadinanza, 514,85 euro medi erogati al Sud

Considerando il dato complessivo tra reddito e pensione di cittadinanza, al 4 settembre del 2019 si arriva, come sopra accennato, ad un totale di 960.007 accolte, 2.348.423 persone coinvolte, ed un importo medio erogato pari a 481,16 euro corrispondenti alla media tra 414,98 euro del Nord Italia, 445,43 euro nel Centro Italia, e 514,85 euro al Sud.

Fonte: News Trend Online