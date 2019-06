Reddito di cittadinanza: pagamento giugno, sorprese rimandate?

08/06/2019 12:18

Il risultato delle Elezioni Europee ha messo a dura prova la tenuta del governo giallo-verde, ma ha fatto traballare pure il reddito di cittadinanza.

Fino a quando la maggioranza in Parlamento sarà M5S, infatti, difficilmente il reddito di cittadinanza sarà a rischio, mentre con un nuovo Governo a trazione di centrodestra al 100% le cose potrebbero cambiare.

Reddito di cittadinanza salvo anche con la procedura di infrazione

Con l'Italia a rischio di procedura di infrazione, inoltre, si sono rincorsi i rumors su tagli non solo al reddito di cittadinanza, ma anche a quota 100.



Anche in questo caso gli esponenti del Governo hanno smentito interventi sul sussidio e sul pensionamento anticipato, così come ad oggi l'Esecutivo continua a promettere che l'Iva non aumenterà.

Lavoro reddito cittadinanza, a luglio le chiamate di Comuni e Centri per l'Impiego?

Sul reddito di cittadinanza, quantomeno per il prossimo pagamento, quello di giugno 2019, non ci saranno di conseguenza sorprese.



Da luglio, invece, dovrebbero partire le prime chiamate da parte dei Comuni e dei Centri per l'Impiego per la sottoscrizione, rispettivamente, del Patto per l’inclusione sociale o del Patto per il lavoro.

Reddito cittadinanza a mezzo servizio: tutti sul divano, per ora https://t.co/Q14GmaRDwj

— Trend Online (@TrendOnline) June 3, 2019





Reddito di cittadinanza si cambia, via i paletti per lo shopping https://t.co/oFiZs8PgJl

— Trend Online (@TrendOnline) May 19, 2019





La flat tax penalizzerà chi percepisce il sussidio?

Sebbene siano due misure differenti, la flat tax, se davvero le richieste della Lega porteranno all'introduzione in Italia della tassa piatta, potrebbe andare ad incidere negativamente sul reddito di cittadinanza attraverso una revisione al ribasso dell'importo mensile riconosciuto, o comunque con l'introduzione di nuovi paletti.

#Salvini: stiamo dialogando con UE perché non vogliamo soldi degli altri, vogliamo usare i soldi degli italiani senza vincoli.



Voglio smontare L.Fornero e abbassare tasse con tassa piatta.

#Pomeriggio5 @pomeriggio5



— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 7, 2019





#Salvini: con Di Maio ci siamo rivisti dopo qualche settimana di turbolenze

#Pomeriggio5 @pomeriggio5

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 7, 2019





La coperta è infatti corta, ragion per cui le sorprese negative che oggi non ci sono sul reddito di cittadinanza potrebbero emergere entro l'anno anche perché il vicepremier Matteo Salvini, forte del consenso della maggioranza relativa degli italiani, è favorevole ad una revisione del contratto di Governo.

Lavorano in nero e percepiscono il #RedditoDiCittadinanza: in #Sicilia, nel giro di un mese, il nucleo dei Carabinieri per la tutela del lavoro ha scoperto quasi un caso al giorno pic.twitter.com/j4lYF87GkT

— Sky tg24 (@SkyTG24) June 5, 2019





Turismo, a Gabicce niente stagionali: tutta colpa del reddito di cittadinanza https://t.co/rU9tKgzX7z pic.twitter.com/6rRmIXj4DT

— IlSole24ORE (@sole24ore) June 7, 2019





Reddito di cittadinanza, in Sicilia tanti furbetti che lavorano in nero

Intanto, specie al Sud, nonostante si rischi il carcere, non mancano coloro che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza, stanno percependo il sussidio e stanno pure continuando a lavorare in nero.



A riportarlo è SkyTG24, mentre IlSole24Ore riporta che il reddito di cittadinanza stia generando effetti negativi sulla domanda di occupazione stagionale nel settore turistico.

Reddito cittadinanza, pagamento fase 2: soldi se perdi il lavoro https://t.co/x0ofWwmbZv

— Trend Online (@TrendOnline) May 13, 2019





Flat tax 2019 partita Iva, boom adesioni al regime forfettario https://t.co/DrSq9KWqd7

— Trend Online (@TrendOnline) May 10, 2019





Fonte: News Trend Online