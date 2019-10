Reddito di cittadinanza, parte grande manovra: sanzioni in vista

22/10/2019 01:22

I centri per l'impiego distribuiti sul territorio nazionale hanno già effettuato tra i beneficiari di Reddito di Cittadinanza circa duecentomila convocazioni e oltre settantamila colloqui, che hanno portato alla sottoscrizione di cinquantamila Patti per il lavoro.

Reddito di Cittadinanza: 200mila convocati, sanzioni a chi risponde

E' quanto emerge dal primo monitoraggio "non completo" che le Regioni hanno compiuto sulla cosiddetta fase due dell'Rdc, quella cioé che dovrà, agganciando misure di politica attiva alle erogazioni puramente assistenziali dell'Inps, immettere i percettori del sussidio in un percorso di avviamento al lavoro: secondo quanto riferisce l'edizione online del Giornale di Sicilia, i dati sono stati illustrati oggi da Cristina Grieco, assessore al Lavoro della Toscana e coordinatrice della Commissione lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo un incontro con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Reddito di Cittadinanza: Regioni chiedono data unica per sanzioni

A questo riguardo, la testata siciliana avverte peraltro che le Regioni hanno anche chiesto al ministro "una data unica" per poter far scattare le sanzioni, previste dalla legge sul Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui il beneficiario convocato non si dovesse presentare all'appuntamento senza un motivo giustificato: in assenza di "risposte" prossime, ha chiarito infatti Grieco, "faremo un accordo interregionale e partiremo in maniera omogenea tutti insieme", tenuto conto in ogni caso che bisogna più in generale "dare ai centri per l'impiego strumenti fondati su regole e procedure condivise e su una uniformità di comportamento."

Rdc: presto assegno ricollocazione e paletti su offerte di lavoro

"Serve un atto interpretativo del Ministero del Lavoro, con particolare riferimento alle conseguenze della mancata presentazione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza alle convocazioni da parte dei Centri in assenza di un giustificato motivo.



C'è bisogno di un'attuazione uniforme sui territori delle disposizioni in materia di sanzioni, individuando una data unica nazionale per l'avvio dell'attuazione dei meccanismi di condizionalità", ha chiarito ancora l'assessore toscano dopo aver ricordato che il ministro Catalfo, anche su sollecitazione delle stesse regioni, ha già proposto l'attivazione a breve della prevista 'cabina di regia' per affrontare con i Comuni alcune questioni relative "alle politiche sociali, alle ore di lavoro utili per alla collettività, ai rapporti con gli enti proprietari delle sedi dei centri per l'impiego e alla relazione fra gli Cpi e gli uffici dei Comuni.

Reddito di cittadinanza: norme condivise su offerte di lavoro

Tra le altre priorità evidenziate dalle Regioni in materia percorsi lavorativi per i beneficiari dell'Rdc: la necessità che lo strumento dell'Assegno di Ricollocazione diventi operativo; la fissazione di regole condivise per render applicabili le norme sull'offerta congrua di lavoro, per evitare distorsioni o effetti discriminatori; e una campagna di comunicazione nazionale rivolta ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per renderli consapevoli degli obblighi di attivazione connessi alla fruizione del beneficio.

Fonte: News Trend Online