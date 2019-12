Reddito di cittadinanza ricarica agli stranieri, c'è chi dice no

13/12/2019 15:05

Il Governo giallorosso sta tassando gli italiani, e nel frattempo sta aprendo delle corsie preferenziali ai cittadini stranieri. E' questa, in estrema sintesi, la posizione di Daniele Belotti, Deputato della Lega Nord, dopo che l'Esecutivo ha aperto l'accesso al reddito di cittadinanza anche ai cittadini stranieri facendo decadere l'obbligo di presentazione della documentazione attestante le proprietà possedute all’estero eccetto per una lista di 19 Paesi per i quali, pur tuttavia, c'è solo l'obbligo di dichiarazione delle proprietà immobiliari.

Richieste reddito di cittadinanza stranieri, a Treviglio 41 domande sbloccate in poche ore

Al riguardo la Lega segnala che in Comuni come Treviglio, grazie al decreto dello scorso 21 ottobre, sono state sbloccate a favore dei cittadini stranieri ben 41 richieste di reddito di cittadinanza nell'arco di poche ore in accordo con quanto è stato riportato da ilgiorno.it.

Malanchini sul reddito cittadinanza extracomunitari, rischio Comuni al collasso

Sull'allentamento dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, per i cittadini stranieri, è intervenuto pure il Consigliere della Regione Lombardia Giovanni Malanchini ponendo l'accento sul fatto che da un lato ci sono gli italiani che certificano tutto, mentre dall'altro altri possono avere beni nei Paesi d’origine e non dichiararli.



E segnala inoltre il rischio che 'i Comuni vadano al collasso'.

'Per una questione di equità sociale, quello che come amministratore richiedo ad un italiano devo avere il diritto di chiederlo anche allo straniero' ...

ha inoltre aggiunto Pinuccia Prandina, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del Comune di Treviglio, in accordo con quanto è stato riportato da giornaleditreviglio.it.

