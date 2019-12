Reddito di cittadinanza: verità lavoro, solo 1 su 100 ce la fa

09/12/2019 15:12

Nei giorni scorsi è circolata la notizia secondo cui fino ad ora il reddito di cittadinanza avrebbe portato alla creazione circa 1.000 posti di lavoro.

L'ANPAL è però intervenuta precisando che i posti di lavoro creati si attestano attualmente a quota 18.000, per i beneficiari del sussidio, ma in ogni caso, in rapporto al totale dei percettori, la percentuale resta oggettivamente molto bassa.

Beneficiari reddito di cittadinanza: solo 1 su 100 conquista il posto, ecco perché

In altre parole, è vero che per i beneficiari del reddito di cittadinanza i primi contratti di lavoro stanno arrivando, ma al momemto solo 1 su 100 sta riuscendo a conquistare il posto in accordo con quanto è stato riportato da ilsecoloxix.it.

Reddito di cittadinanza in Liguria, solo in 352 hanno trovato lavoro

Il dato, in particolare, emerge dai beneficiari del reddito di cittadinanza nella Regione Liguria che sono oltre 37.000, ma ad oggi solo in 352 hanno trovato lavoro.



Le percentuali non migliorano nemmeno considerando il dato nazionale rappresentato da 857.141 percettori e 18.000 posti di lavoro, ovverosia poco più del 2%.

Numeri della fase due del reddito di cittadinanza, sono destinati a migliorare?

Sebbene non sia da escludere che questi numeri nei prossimi mesi possano migliorare, è chiaro che al momento ci sono difficoltà nel condurre i percettori di reddito di cittadinanza a entrare o a rientrare nel circuito dell'occupazione.



E ciò nonostante, tra l'altro, siano attivi gli sgravi Inps a favore dei datori di lavoro.

Le opportunità di occupazione, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, passeranno inoltre, nelle prossime settimane, dall'incremento dell'efficienza dei Centri per l'Impiego a partire dalla figura chiave che è rappresentata dai cosiddetti navigator.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online