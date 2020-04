Saldi: la stagione partirà in ritardo. Sempre che ci sia

30/04/2020 08:58

Quest'anno è meglio scordarci i saldi estivi. L'idea di una buona parte degli operatori del commercio nella moda è quella di posticipare la consueta data dei saldi, e destinarli ad altro periodo. La stagione degli sconti estivi, tradizionalmente, parte intorno al primo luglio, questa volta è seriamente a rischio rinvio.

Dopo due mesi di blocco di tutte le attività il piccolo commercio è in agonia, e la riapertura prevista per il prossimo 18 maggio, renderebbe la normale stagione di vendita dei capi troppo corta.



E oggi come oggi i negozianti hanno necessità di fare cassa.

Una delle alternative che si starebbero moltiplicando in questi giorni sarebbe quella di lasciare i capi estivi nei negozi almeno sino ai primi di settembre, archiviando, almeno per il 2020, la consueta e normale stagionalità.

Chi è a monte della filiera invece si trova costretto a cercare di mediare tra le esigenze di trovare un equilibrio tra il pagamento delle fatture emesse agli esercenti e i margini che questi hanno sulla vendita dei singoli capi.

Saldi: tra problemi di cassa e soldi in tasca

Fare affidamento sui saldi, fin da subito, potrebbe non portare nessun beneficio per gli esercenti.



Di questo parere è Patrizia Arienti, partner Deloitte esperta di Consumer Industry, fashion e lusso. Noi aggiungiamo che a questo punto sui saldi, per il momento, è meglio che non ci facciano conto nemmeno i clienti.

Se è vero che si rimanda un acquisto al momento che il vestito costerà meno, quest'anno si potrebbe rischiare di comprare il capo estivo scontato all'inizio dell'autunno, quando magari non serve più. Qui, ovviamente, entreranno in ballo opportunità e scelte individuali, se acquistare subito o attendere.

Arienti spiega che molto probabilemente i rivenditori si troveranno di fronte con spedizioi ritardate, e finestre di consegna per gli ordini online molto strette.



La tensione nella supply chain è destinata a persistere anche nei prossimi mesi poiché molti rivenditori dipendono dall’approvvigionamento di prodotti da Paesi esteri, in particolar modo asiatici, e le restrizioni vigenti incidono sensibilmente sui centri di distribuzione e la logistica.

Secondo Arienti i clienti torneranno a fare acquisti in modi diversi e con velocità diverse, la domanda dipenderà sempre più dallo stato d’animo del consumatore.



Sicuramente, anche in base all’intensità dell’impatto della crisi economica, ci sarà una revisione delle priorità per i consumatori che si rifletterà nelle decisioni di acquisto con una virata verso il minimalismo e la sostenibilità, che porterà a dare più importanza a pochi articoli ma dal maggior valore aggiunto.

Saldi e consumi: il tracollo dei negozi

Secondo Confesercenti, le misure di contenimento del CoVid-19 hanno avuto un impatto catastrofico sul mercato interno: nel 2020, secondo le previsioni del Governo, perderemo 70 miliardi di euro di consumi.



Si tratta della caduta più forte mai registrata in Italia dal dopoguerra ad oggi, superiore anche a quella registrata durante la grande crisi di inizio decennio. Non è un problema delle sole imprese del commercio. Nel nostro paese i consumi interni contribuiscono per circa il 60% al valore del Pil.

La lunga chiusura forzata di molte attività – adesso incomprensibilmente prolungata – ha avuto effetti devastanti non solo a livello macroeconomico, ma anche sui redditi: già sono spariti 6 miliardi di euro, tra imprenditori e dipendenti in cassaintegrazione.

Gli imprenditori sono delusi e preoccupati, scrive la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise al Presidente del Consiglio Conte.



Quasi un mese di ulteriore rinvio per le attività commerciali ed addirittura di più per ristoranti, bar e servizi alla persona, vuol dire aggravare ulteriormente la situazione economica, con il rischio concreto che molte attività chiudano per sempre. Inoltre, mancano del tutto risposte per il comparto turistico, le cui attività sono ancora in uno stato di profonda incertezza, senza fatturato e senza prospettive per il futuro.

Per il commercio il lockdown prolungato significa favorire l’online e regalare ricchezza all’estero, ma anche distruggere la rete dei negozi e dei mercati, una rete diffusa e capillare che garantisce occupazione, reddito e la qualità della vita delle nostre città. Per il turismo vuol dire invece allontanare ancora di più la fase di ripresa, azzerando – oltre ai fatturati – anche le prospettive delle imprese.

Senza contare che gli operatori del commercio su area pubblica sono l’unica categoria per la quale non sono state comunicate date di riapertura, né certe né probabili.



A quanto pare la nostra categoria non è degna di attenzione, nonostante sia formata da 200mila imprese e 400mila addetti e muovesse, prima del coronavirus, un fatturato di 10 miliardi di euro circa.

Maurizio Innocenti, Presidente dell'Anva, l’associazione nazionale dei venditori ambulanti, spiega che le 200mila imprese del settore sono in gravissima difficoltà: ogni giorno di inattività fa sparire 27 milioni di euro di fatturato.



In una situazione come questa, abbiamo bisogno di certezze: dobbiamo sapere come e quando potremo ripartire, quali accortezze dovremo mettere in campo e con quali tempi. Non è tollerabile questa mancanza di chiarezza: le imprese, in particolare in questi casi, devono poter programmare l’attività.

Abbiamo bisogno, sempre di più, anche di sostegni: quanto fatto finora non è stato sufficiente. Servono indennizzi a fondo perduto non solo per la mancata attività, ma anche per la riapertura. Non si può non tenere conto che ci sono dei costi aggiuntivi da sostenere, per di più in assenza di ricavi.

Saldi e commercio: una catastrofe annunciata

Secondo Confesercenti si sarebbe potuto e si doveva ripartire in sicurezza.



Quello che certamente è inaccettabile, è pensare di prolungare il lockdown senza varare ulteriori misure di sostegno per l’economia. La strada è già stata tracciata dagli altri paesi europei che hanno avviato ristori diretti a fondo perduto.

Confesercenti propone:

riconoscimento di un ristoro diretto dei costi di esercizio proporzionato ai giorni di chiusura, dietro semplice autocertificazione;

riconoscimento di un credito fiscale forfettario a copertura dei costi di messa in sicurezza dei locali;

abbattimento forfetario del 70% degli “acconti 2020” IRPEF e IRES;

abbattimento forfetario del 50%, in favore del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale dipendente a proprio carico, e del 75% dei contributi previdenziali ed assistenziali diretti;

sospensione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione e tutti gli altri atti emessi dall’Amministrazione finanziaria (avvisi bonari, accertamenti con adesione, etc.) fino al 31 dicembre 2020.

un piano ad hoc per il turismo.



Bisogna prevedere un intervento di sostegno mirato, a fondo perduto e per tutto il 2020, a favore delle imprese turistiche. Dobbiamo aiutarle ad arrivare alla ripresa dei flussi di visitatori, purtroppo prevista non prima del 2021.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online