Sanatoria immigrati: 600 mila in attesa, le ricadute economiche

14/02/2020 13:54

In Italia si stima che ci siano quasi 600 mila cittadini stranieri irregolari, e di questi circa 200 mila nel lavoro domestico. Si tratta di cittadini extracomunitari che, se regolarizzati con una sanatoria, andrebbero ad ingrossare le casse statali per una cifra pari a ben 1,2 miliardi di euro in accordo con quanto è stato riportato dal Sole24Ore.

Sanatoria, in attesa 600mila stranieri.



In gioco 1,2miliardi per le casse statali https://t.co/gLdLZDnT8H pic.twitter.com/AwxnjUj9Fk

— 24Norme&Tributi (@24NormeTributi) February 12, 2020

Sanatoria immigrati torna in auge dopo le dichiarazioni della ministra Lamorgese

Dopo l'ultima sanatoria, risalente al 2012, l'ipotesi di regolarizzazione degli extracomunitari senza permesso di soggiorno è tornata in auge dopo quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in risposta ad un’interrogazione di Riccardo Magi, deputato di +Europa.



Al riguardo si ipotizza di regolarizzare i cittadini extracomunitari già presenti in Italia con la stipula di un contratto di lavoro che poi porterebbe al rilascio del permesso di soggiorno.

1,2 miliardi di euro tra tasse e contributi regolarizzando 300 mila immigrati

Dei quasi 600 mila immigrati irregolari, stimati dalla Fondazione Iniziative e studi sulla multietnicità (Ismu), circa la metà sarebbero in grado di ottenere il permesso di soggiorno grazie ad un contratto di lavoro.



E questo porterebbe nelle casse dello Stato italiano, riporta altresì IlSole24Ore, ben 804 milioni di euro di contributi previdenziali e 405 milioni di euro di nuova Irpef.

Ipotesi sanatoria immigrati non arriva come un fulmine a ciel sereno

Secondo ilsussidiario.net l'ipotesi della sanatoria per gli immigrati non arriva come un fulmine a ciel sereno in quanto da tempo, anche se sotto traccia, era in corso un lavoro preparatorio tenuto all'oscuro in vista delle recenti elezioni regionali in Calabria ed in Emilia-Romagna. Intanto, proprio contro la sanatoria dei migranti, in Toscana la Lega di Matteo Salvini avrebbe già allestito dei gazebo.



A riportarlo è il sito stranieriinitalia.it.

IL GOVERNO SEMBRA INTENZIONATO A PROMUOVERE UNA SANATORIA PER GLI IMMIGRATI, UNA MOSSA CHE FINISCE PER NUOCERE AGLI STESSI LAVORATORI STRANIERIhttps://t.co/l6MS4zOnSf

— Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) February 11, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online