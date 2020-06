Smart working: una vacanza a spese delle aziende? Dipende!

20/06/2020 10:29

Che sullo smart working ci sia molta ignoranza, lo stiamo capendo in questi giorni che imprese e lavoratori italiani lo stanno scoprendo. Che lo smart working sia ritenuto un surrogato del lavoro classico, lo capiamo ogni volta che ne parliamo con amici e parenti, che ci prendono in giro affermando: facile la vita, lavori da casa in pigiama! Ok senza dubbio lo smart working ci garantisce alcuni benefit, il primo tra tutti quello di evitare di rimanere intrappolati nel traffico cittadino per recarci al lavoro.



Ma non significa essere in vacanza, né lavorare di meno. A volte gli orari di chi lavora da casa possono essere più lunghi e massacranti di quanti si rechino in ufficio.

Le parole del Sindaco di Milano non fanno altro che gettare benzina sul fuoco.

Giuseppe Sala ha infatti dichiarato che: a mio giudizio oggi è il momento di tornare a lavorare. Il rientro al lavoro, intendendo come rientro il tornare a lavorare in un luogo fisico definito ufficio, e la fine dello smart working rappresenterebbero il simbolo della ripartenza dell'Italia e del ritorno alla normalità.



Dimenticando, forse, che la normalità post coronavirus sarà molto diversa rispetto a quella che conoscevamo solo fino a febbraio 2020.

Smart working: i luoghi comuni

Sicuramente dietro alle affermazioni di Giuseppe Sala si celano molti luoghi comuni che circolano sullo smart working.

Le parole di Sala sarebbero state dettate dalla lettura di un articolo di Giovanni Belardelli, pubblicato sul Corriere della Sera.

Un consiglio mi sento di darlo, io sono molto contento del fatto che il lockdown ci abbia insegnato lo smart working, e ne ho fatto ampio uso in Comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare - ha spiegato Sala - perché l’effetto grotta per cui siamo a casa e prendiamo lo stipendio ha i suoi pericoli.



Tutto ciò va contestualizzato nella situazione sanitaria. Vi suggerisco di leggere quello che dice in un'intervista il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri, dice che la carica virale oggi è molta bassa. Semplificare è rischiosissimo e non lo voglio fare, sminuire il potenziale problema è altrettanto rischioso ma riflettiamoci.

Sala si sarebbe poi chiesto se effettivamente l'Italia sia una Repubblica fondata sul lavoro e poi ha sottolineato che questa è una realtà per cui soprattutto per le parti più deboli dal punto di vista del lavoro ovvero i giovani e le donne, c’è una seria ipoteca per il futuro, quindi dobbiamo occuparcene.

Fabiana Dadone, Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha spiegato, riferendosi allo smart working, che si è arrivati ad avere punte del 90% nelle amministrazioni centrali, oltre il 70% nelle Regioni.



La Dadone ha inoltre sottolineato che:

lo smart working aumenta la produttivitá, lo dimostrano diversi studi. I dati che abbiamo raccolto e l'assenza di problematiche rilevanti, nonostante l'organizzazione repentina, lo confermano. Non ho mai fatto annunci sulle tempistiche e non mi piace spendere energie nella politica dei se.

Abbiamo accompagnato le Pubbliche Amministrazioni sia nella riorganizzazione pratica dei lavori sia nello scaglionamento dei rientri e nella stessa maniera stiamo strutturando la modalitá di lavoro agile a regime. Lavorare smart significa guardare il corpus del lavoro, il progetto e gli obiettivi, e non soltanto le singole scadenze.

Smart working: un'esperienza vincente

Una testimonianza a favore dello smart working arriva da Marianne Dahl, vicepresidente responsabile delle vendite e del marketing per l’Europa occidentale di Microsoft, che in tempi non sospetti aveva iniziato a sfruttare tutte le potenzialità del lavoro agile.



Prima di approdare in Microsoft, Dahl era responsabile della modilità e della convergenza in una grande società di telecomunicazione e, proprio a causa del suo ruolo, aveva deciso di provare il lavoro agile in prima persona, perché non rimanessero delle parole vuote ad uso e consumo dei suoi clienti.

Dahl ha sottolineato che la professionalità non è obbligatoriamente legata ad un luogo fisico. Lo smart working è possibile ed efficiente.

Disponiamo di una tecnologia di gran lunga superiore: laptop e smartphone eccellenti, software, per non parlare della connessione in fibra direttamente a casa - spiega Marianne Dah -.



Tuttavia, forse non abbiamo capito fino in fondo che non basta avere una tecnologia pronta per le persone, se le persone non sono pronte per la tecnologia.

Ecco alcuni consigli per rendere al massimo con lo smart working.

tenere accesa la fotocamera : questo ci costringerà a vestirci e a comportarci come se si fosse in ufficio o comunque a contatto con le altre persone; evitando di indossare sempre il pigiama e a trascurarsi;

: questo ci costringerà a vestirci e a comportarci come se si fosse in ufficio o comunque a contatto con le altre persone; evitando di indossare sempre il pigiama e a trascurarsi; utilizzare le chat : questo avvicinerà di più i colleghi di lavoro.



E' importante però distinguere nettamente le chat private da quelle di lavoro;

: questo avvicinerà di più i colleghi di lavoro. E' importante però distinguere nettamente le chat private da quelle di lavoro; usare le cuffie nel corso delle video conferenze per isolarsi dal resto della casa o dell'ambiente in cui si sta lavorando;

nel corso delle video conferenze per isolarsi dal resto della casa o dell'ambiente in cui si sta lavorando; programmare delle pause in modo da alleggerire il carico di lavoro nel corso della giornata;

in modo da alleggerire il carico di lavoro nel corso della giornata; muoversi : rimanere seduti per otto ore non fa bene né al fisico né alla mente;

: rimanere seduti per otto ore non fa bene né al fisico né alla mente; definire ruoli chiari : quando si è in casa, nel momento in cui si sta lavorando non si è genitori, figli o altro.



Gli amici si incontrano al bar, la famiglia la si vive al di fuori dei momenti di lavoro. E' importante ricoprire un unico ruolo alla volta, per non farli male tutti. C'è il momento in cui si è un lavoratore ed un altro in cui si è marito, moglie o genitore;

: quando si è in casa, nel momento in cui si sta lavorando non si è genitori, figli o altro. Gli amici si incontrano al bar, la famiglia la si vive al di fuori dei momenti di lavoro. E' importante ricoprire un unico ruolo alla volta, per non farli male tutti. C'è il momento in cui si è un lavoratore ed un altro in cui si è marito, moglie o genitore; fondamentale, poi, è riuscire a mantenere una certa socialità.

Sia essa con i colleghi di lavoro, che con gli amici. Con i colleghi di lavoro, se le sedi in cui si lavora sono distanti, verranno incontro le video riunioni e le chat.

Con lo smart working cambia il carrello della spesa

Lo smart working gonfia di 10 miliardi di euro la spesa alimentare domestica degli italiani nel 2020 per effetto del maggior tempo fra le mura di casa anche per i timori ancora diffusi sulla sicurezza dei pasti in bar, ristoranti e pizzerie.



E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che sulla base dei dati Ismea evidenzia un aumento del 6% del valore dei consumi domestici durante l’anno, in controtendenza con l’andamento generale di tutti gli indicatori economici.

Un trend in crescita nel corso dell’anno dopo che il lockdown ha profondamente modificato le abitudini di spesa delle famiglie italiane sia per quanto riguarda i canali di approvvigionamento con il graduale spostamenti verso botteghe e piccoli negozi sia per quanto concerne i cibi da acquistare per colazioni e pranzi a casa invece che al bar o al ristorante.

Lo smart working – sottolinea Coldiretti – ha spostato fra le mura domestiche tutti gli intervalli del tradizionale orario di lavoro con la necessità di organizzarsi a casa, magari anche per gli aperitivi di fine giornata.



Infatti si registra un +14% degli acquisti al dettaglio di latte UHT +29% per le mozzarelle, +14% pasta, +18% riso, +18% prosciutto crudo, +16% salame, +14% frutta fresca, +21% salse e passate di pomodoro, +23% uova, nei primi cinque mesi dell’anno. Con la fine delle limitazioni agli spostamento l’effetto scorta legato ai timori ingiustificati sugli approvvigionamenti si è progressivamente affievolito, ma è rimasta la spinta sugli acquisti domestici che segnala nuove abitudini di spesa e di vita.

Una situazione che sta rivoluzionando anche gli equilibri all’interno delle filiere produttive con i consumi alimentari fuori casa in bar, ristoranti e pizzerie dove la spesa registra nel 2020 un drammatico crollo per un valore di 34 miliardi di euro.



Una drastica riduzione dell’attività che pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online