Snam brilla sul Ftse Mib. Buone notizie su più fronti

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Snam che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la terza seduta di fila.

Snam mette a segno un nuovo rialzo e svetta sul Ftse Mib

Dopo aver messo a segno un progresso dell'1,32% ieri, il titolo è riuscito a fare ancora meglio oggi, salendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib e conquistando la prima posizione nel paniere delle blue chips.

Snam ha terminato le contrattazioni a 4,548 euro, con un progresso del 2,18% e oltre 13 milioni di azioni scambiate, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni di pezzi.

Il titolo è stato sostenuto dalle dichiarazioni rilasciate dal CEO, Marco Alverà, che in un'intervista rilasciata a Repubblica ha dichiarato che l'Italia potrebbe diventare un importante hub per l'esportazione dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con le infrastrutture per il trasporto di questa tecnologia che stanno migliorando.





Sulla scia di queste indicazioni gli analisti di Mediobanca Securities hanno rinnovato il loro ottimismo su Snam, confermando la raccomandazione "outperform", con un prezzo obiettivo a 4,8 euro.

I colleghi di Equita SIM invece sono tornati a focalizzare la loro attenzione sul decreto legge Semplificazioni, approvato dal Governo "salvo intese".



Il decreto legge contiene misure volte allo sblocco e accelerazione degli investimenti nelle opere infrastrutturali.

In particolare per quanto riguarda le opere nel settore delle infrastrutture energetiche nazionali prevede l’applicazione anche alle reti nazionali di trasmissione di energia elettrica e trasporto gas delle norme per velocizzare l’iter autorizzativo con il termine della VIA fissato in 60 giorni, le misure relative al danno erariale e l’abuso d’ufficio che limitano le condotte dei pubblici ufficiali perseguibili penalmente.

Per quando riguarda Terna, il decreto prevede inoltre che per le reti di trasmissione di energia elettrica individuate da Pniec, sono ridotti i tempi di discussione pubblica dei progetti di sviluppo della rete.

Il decreto inoltre semplifica le procedure per la sostituzione di cavi elettrici aerei ed interrati gia? esistenti ed il rifacimento di metanodotti esistenti per motivi di obsolescenza.

In Sardegna viene considerata parte della rete nazionale di trasporto l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto per il rifornimento di gas dell’Isola.





Snam potra? avviare le opere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

Quest’ultima norma che semplifica le procedure di investimento per la costruzione della rete di trasporto gas in Sardegna facilita di conseguenza la metanizzazione dell’isola e l’entrata in esercizio della rete di distribuzione di Italgas in costruzione (500 milioni di euro entro il 2023).

Secondo gli analisti di Equita SIM andranno verificate quali saranno le intese fra le parti e come e se sara? modificato il decreto.





Quest'ultimo a detta della SIM milanese inserisce degli elementi di semplificazione delle procedure di autorizzazione per i progetti inclusi nel PNIEC, cioe? per Terna in particolare.

Anche per la rete di trasporto gas sono previste procedure di semplificazione autorizzative e quindi anche per Snam.







