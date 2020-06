Soldi: contanti, una tassa per sanare il nero. L'idea di Renzi

04/06/2020 08:15

In queste ultime giornate in Italia si è tornati a parlare con una certa insistenza del tema caldo dei contanti.

Tra poco meno di un mese entrerà in vigore il nuovo tetto massimo per l'utilizzo di soldi cash, con una riduzione a 2.000 euro, rispetto ai 3.000 euro attualmente in vigore e fissati nel 2016 con la Legge di Stabilità varata dall'allora Governo Renzi.

Contanti nel mirino: lotta all'evasione fiscale

Quello dei contanti è un tema hot di cui il mondo politico si sta occupando già da tempo, come dimostrato anche dalle misure introdotte nell'ultima legge di bilancio che prevede interventi finalizzati a scoraggiare l'utilizzo del cash.

L'obiettivo è quello portare avanti la lotta contro l'evasione fiscale, facendo sempre più ricorso a forme di pagamento tracciabili che meno difficilmente quindi possono sfuggire ai controlli del Fisco.

Si inserisce sostanzialmente in questo canale la proposta lanciata ieri dall'ex premier Matteo Renzi nel corso di una diretta Facebook.

Contanti: Renzi propone tassa su cash nascosto

Durante la presentare del suo ultimo libro "La mossa del cavallo", il leader di Italia Viva ha dedicato un passaggio ad uno dei temi chiave del momento, ossia quello dei contanti.

Per superare il contante, a detta di Renzi bisogna agevolare le transazioni via telefonino, anche se la sua idea è quella di far venire fuori l'enorme quantità di cash nascosto sotto il materasso o nelle cassette di sicurezza.

Si parla di contante fermo tra 100 e 150 miliardi di euro, tenuto fuori dai radar del fisco da quanti magari in passato non hanno rispettato le regole, come ha spiegato Renzi nella sua diretta.

La sua idea è quella di fare una voluntary disclosure del contante, ossia "tiro fuori il contante, mi assumo la responsabilità di ciò, pago una tassa che immaginiamo del 10%-15% e ricevo la possibilità di non essere perseguito.

Considerato che il contante fermo tra cassette di sicurezza e materasso è tra i 100 e i 150 miliardi di euro, a seconda della percentuale applicata come tassa, nelle casse dello Stato potrebbero entrare tra i 10 e i 15 miliardi di euro.

Una cifra che non cambierebbe certo le sorti del nostro immane debito pubblico, ma che sarebbe pur sempre un introito da non buttare via, specie in un momento come questo in cui lo Stato ha dovuto farsi carico di un esborso straordinario per fronteggiare la crisi del coronavirus.

Contanti: la proposta di Renzi solleva vari dubbi

Un'idea quella di Renzi che solleva non pochi dubbi e perplessità, in primis perchè l'applicazione di una tassa per far emergere i soldi tenuti nascosti porta con sè una presunzione di evasione per la quale sarà difficile dimostrare il contrario.

In sostanza i contanti che una persona può tenere nascosti a casa o in una cassetta di sicurezza vengono considerati di fatto come denaro nero tenuto lontano dal radar del Fisco.

Non è detto però che nella realtà sia necessariamente così, visto che ci sono anche casi in cui i contanti possono essere frutto di una donazione, e in questo caso non soggetti a tassazione, oppure derivare da una vincita al gioco e in tal caso sono stati già epurati della parte spettante al fisco come tassa.

L'idea di Renzi rischia di sollevare una questione di incostituzionalità, ricordando che circa un anno fa una proposta simile alla sua era stata lanciata dall'allora vice premier Matteo Salvini.

Contanti: un anno fa la proposta di Matteo Salvini

Il leader della Lega infatti aveva indicato tra le strategie per rilanciare l'economia italiana, una tassa sulle cassette di sicurezza per rimettere nel circuito le centinaia di miliardi di euro ferme nelle stesse.

A giugno di un anno fa Salvin dichiarava: "Posso farmi pagare un’imposta, se sono soldi frutto di guadagni lecitamente ottenuti, e consentire di usarli nuovamente.



Sono soldi nascosti, ma l’Italia è piena di contanti tenuti sotto il materasso".

Fonte: News Trend Online