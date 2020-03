Soldi in banca, sotto materasso o mattonella: scelta giusta ora

20/03/2020 13:22

Dove mettere o mantenere i soldi ai tempi del coronavirus? In banca, sotto il materasso o sotto la mattonella? La domanda è d'obbligo visto che, in questo momento di emergenza sanitaria mondiale, quello bancario è uno dei settori dell'economia più sotto pressione insieme alla compagnie aeree.

Le preoccupazioni sul coronavirus, dal rischio sanitario ai risparmi di una vita

Non a caso il sito notizieora.it, da parte di molti lettori, ha ricevuto richieste di informazioni su cosa fare dei soldi depositati in banca ed accumulati con sacrificio.



E questo perché, insieme ai rischi ed ai timori di contagio da coronavirus, c'è pure apprensione e preoccupazione anche sul destino dei propri risparmi.

Per la liquidità sul conto corrente c'è il paracadute del FITD

Per la liquidità sul conto corrente, notizieora.it fa presente come i depositi dei clienti bancari siano protetti dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi quando l'istituto di credito è in difficoltà, e quindi la corsa ai soldi sotto il materasso o sotto la mattonella, da questo punto di vista, non rappresenta la scelta migliore.

Soldi in banca investiti, in questo caso lo scenario cambia

Mentre diverso è il discorso per i risparmi investiti, per esempio in azioni o in BTP, in quando in questo caso il rischio di perdite è legato alle oscillazioni di mercato che in questo momento sono ben superiori alla media storica.

Corsa al ritiro dei soldi in banca, vantaggi e svantaggi

La corsa al ritiro dei soldi in banca, ai tempi del coronavirus, potrebbe essere quindi ingiustificata anche perché, al vantaggio di tornare in possesso dei propri soldi, si aggiunge lo svantaggio relativo ai rischi legati ai pagamenti cash che, dal mese di luglio del 2020, saranno vietati sopra i 2.000 euro.

Soldi conto corrente fermi, la banca li muove che è un piacere https://t.co/EWi2V0wUwd

— Trend Online (@TrendOnline) March 19, 2020

Conto corrente online: soldi in banca non sono tuoi, ecco perché https://t.co/W38umIcsGv

— Trend Online (@TrendOnline) February 21, 2020

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online