Sony e Microsoft pronte alla sfida di Natale con le consolle

17/09/2020 14:48

I colossi dei videogiochi si scaldano in vista delle vacanze di Natale che, sperano, in tempi di coronavirus (e di distanziamento sociale) possano regalare loro nuovi clienti oltre ai milioni che da anni attendono le nuove consolle: la precedente generazione risale al 2013. Sony mercoledì ha ufficializzato data di lancio e prezzo della sua PlayStation 5: debutterà il 12 novembre in Usa (ma anche in Giappone, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, mentre il resto del mondo dovrà attendere la settimana successiva) a 500 dollari (499,99 dollari per la precisione ma come è ormai prassi ci sarà anche la versione priva di lettore Ultra HD Blu-ray a 399,99 dollari).



Il colosso nipponico dell'elettronica pareggia i prezzi della rivale Xbox Series X/S di Microsoft, che arriverà sugli scaffali però due giorni prima, il 10 novembre. Novembre è un classico visto che tradizionalmente in Usa le festività natalizie partono con il Thanksgiving Day (il giorno del Ringraziamento, nel 2020 celebrato il 26 novembre) e con il successivo Black Friday, appuntamento clou per lo shopping.

Il gaming? Una torta da 160 miliardi di dollari

Se ancora qualcuno crede che i videogiochi siano questione da poco, e residuali per due giganti dell'industria come Sony e Microsoft, basta ricordare che per il 2020 si stima che il fatturato globale del settore raggiunga i 160 miliardi di dollari per arrivare, secondo le previsioni della società di ricerca Newzoo, a 200 miliardi entro il 2023.



Chi uscirà vincitore quest'anno? Dal punto di vista tecnologico le due consolle sostanzialmente si equivalgono e protagonisti sul campo di battaglia saranno i titoli in uscita. In questo caso Sony sembra avvantaggiata, non fosse altro perché il titolo di punta dell'Xbox, Halo Infinite, è stato rinviato al prossimo anno per intoppi nello sviluppo.

Anche dal punto di vista della comunicazione i giapponesi sono avvantaggiati o, meglio, è Microsoft che continua a perdere colpi (come ha sempre fatto, per esempio, quando ancora esisteva un vero dualismo con l'Apple di Steve Jobs). Il fatto che abbia scelto di chiamare Xbox Series X e Xbox Series S rispettivamente le consolle con e senza il lettore ottico non potrà che generare confusione soprattutto quando i commessi dovranno spiegare ai potenziali acquirenti la differenza tra i due prodotti.

Nintendo rimanda al 2021.



Facebook nella partita

E la concorrenza? Nintendo starà a guardare da terzo incomodo. La nuova consolle dell'altro big giapponese, che negli ultimi anni ha focalizzato i suoi sforzi anche nel rendere sempre più trasversale il suo Super Mario Bros (dagli smartphone ai parchi tematici), arriverà forse il prossimo anno e questo Natale Nintendo dovrà ancora puntare sulla comunque fortunata Switch e sui molti titoli che si produce in casa.



Della partita vuole essere però anche Facebook, con il lancio dell'Oculus Quest 2, ultima versione del set per la realtà virtuale in arrivo in ottobre, con largo anticipo quindi rispetto alle festività natalizie.

(Raffaele Rovati)

Fonte: News Trend Online