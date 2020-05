Sospensione mutui: agevolazioni estese anche alle giovani coppie

05/05/2020 15:24

L’introduzione della Fase 2 impone una accelerazione e un ampliamento delle misure a sostegno non solo delle famiglie ma anche delle giovani coppie che hanno acquistato casa grazie al Fondo di garanzia prima casa. Di seguito le novità introdotte dal Decreto liquidità.

Coronavirus, mutuo: la moratoria estesa fino a 400.000 euro

La gestione dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus entra nel vivo con i nuovi dispositivi emessi dal Governo nella cosiddetta “Fase 2”.

Da questo punto di vista, sono stati introdotti ulteriori correttivi in vista di una rinnovata iniezione di liquidità a sostegno di famiglie e imprese rispetto a quanto già stanziato con l’approvazione del Decreto “Cura Italia”.

Nello specifico, il Governo ha provveduto a ridefinire i parametri di accesso alla moratoria sui mutui estendendo di fatto la sospensione del pagamento delle rate per un importo fino a 400.000 euro anche per le coppie under 35 comprese quelle che lo avevano acceso con il contributo del Fondo Garanzia Prima Casa.



I dati diffusi da Consap confermano tutta la necessità di una misura di questo tipo: al 27 aprile sono pervenute circa 14.200 richieste da tutta Italia, per un importo pari a 10,5 milioni di euro.

Le domande, sempre stando dati Consap, arrivano da tutto il territorio nazionale con una prevalenza da parte di Lombardia e Lazio (34%) seguite da Sicilia (12%), Toscana (8%) dal Veneto (7%) e così via.

Occorre precisare tuttavia che l’estensione della moratoria riguarda i finanziamenti in estinzione da meno di un anno e che la misura riguarda anche le ditte individuali e gli artigiani.

Fonte: News Trend Online