Sport, Riapertura palestra: come ottenere rimborsi e riduzioni

26/05/2020 13:57

Ieri 25 maggio hanno riaperto le palestre e le piscine in tutta Italia (eccetto in Lombardia e in Basilicata): per la gioia di chi ama lo sport e per chi ama tenersi in costante allenamento.



Le norme e le regole per svolgere gli allenamenti in palestra sono davvero stringenti e precise: nella totalità dei casi, comportano la restrizione di diversi servizi fino all’annullamento di alcuni, orari di accesso e di permanenza limitati ad alcune fasce orarie e/o cadenza settimanale.

L’introduzione di queste regole all’interno delle palestre e delle piscine comporta sostanzialmente la modifica dei contratti che erano stati stabiliti.

La modifica contrattuale comporta la possibilità di ottenere rimborsi, riduzioni e disdette abbonamento palestra. Ecco le novità contenute nel Decreto Rilancio.

Riapertura palestre e piscine dal 25 maggio: le regole ed i protocolli di sicurezza

Fra le misure previste per accedere alle palestre ed allenarsi all’interno dei centri sportivi e piscine c’è la regola aurea di rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti dei clienti all’interno delle strutture.



Inoltre, i locali devono essere sottoposti a sanificazione, come pure gli attrezzi dopo l’uso di ogni atleta. È obbligatorio l’uso della mascherina e per garantire le distanze di sicurezza le presenze all’interno della palestra saranno dimezzate e verrà separato l'ingresso dall'uscita.

In ogni ambiente è possibile trovare il gel igienizzante per le mani ed al termine di ogni lezione devono essere utilizzati prodotti con presidio medico per la pulizia/sanificazione di ambienti e attrezzi di lavoro. Le lezioni vengono svolte con porte e finestre aperte e impianto di climatizzazione acceso.



Onde evitare assembramenti in reception, ogni atleta deve attendere l'inizio della lezione fuori dell'ingresso principale della palestra o della piscina.

Ogni istruttore deve chiamare la sua classe per accompagnarla direttamente in sala dopo il timbro della tesserina. Le scarpe vengono tolte all'ingresso della sala e tutti gli oggetti personali, scarpe comprese, devono essere custoditi in un sacchetto di plastica.

Gli atleti devono presentarsi puntuali, non in anticipo e già pronti per svolgere l’attività sportiva.



L’ingresso anticipato sarà consentito solo nel caso in cui si debba effettuare un pagamento o richiedere informazioni. Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi per cambiarsi e potrà essere utilizzato il bagno una persona alla volta.

Palestra, il rimborso e riduzione dell’abbonamento dopo il lockdown

Dopo il lockdown di due mesi tutti gli sportivi frequentatori delle palestre si trovano a fare i conti con i moduli e le richieste di rimborso dell’abbonamento.



Secondo la stima calcolata dal Codacons sono quasi 1,9 miliardi di euro gli indennizzi agli sportivi. Sulla questione dei voucher e rimborsi abbonamenti palestre è l’articolo 216, comma 4, Decreto Rilancio, che prevede la possibilità di chiedere un rimborso.

Pertanto, viene data la possibilità ai gestori di fornire al cliente o un rimborso in denaro oppure un voucher che abbia lo stesso valore del periodo per cui non si è usufruito dell’abbonamento, da usare presso la stessa palestra o nella stessa struttura sportiva entro il 25 maggio 2021.



Per presentare la domanda di richiesta rimborso abbonamento palestra è necessario “presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, istanza di rimborso".

Fonte: News Trend Online