Spread BTP-Bund in decrescenza rapida, Tesoro lancia concambio

18/03/2019 20:00

E' iniziata col sorriso la nuova ottava di scambi per il mercato italiano dei titoli di Stato con spazi di apprezzamento frutto della discesa dello spread BTP-Bund sulla curva a dieci anni.

Spread BTP-Bund a 234 punti, rendimenti ai minimi sul decennale da maggio 2018

Lo scarto di rendimento è infatti sceso sotto la soglia dei 240 punti attestandosi così sui minimi da sei mesi a questa parte.



In particolare, si è passati dai 241 punti base della chiusura di venerdì scorso ai 234 punti del close di oggi, lunedì 18 marzo del 2019, con rendimenti sui BTP decennali sui minimi dal mese di maggio del 2018.

Rating Moody's, il tanto temuto downgrade non è arrivato

Ad agevolare il rally dei titoli di Stato italiani è stata, tra l'altro, anche la decisione di Moody's sospendere il suo giudizio sull'Italia, con la conseguenza che, almeno per ora, non c'è stato il tanto temuto downgrade sul debito sovrano.

Il Governo giallo-verde durerà oltre le Europee?

Inoltre, nonostante i dissidi tra M5S e Lega su tanti temi sul tavolo, attualmente sembra crescere la fiducia sul fatto che l'attuale Governo in carica possa durare oltre il periodo delle Elezioni Europee fissato invece da molti esperti politici che considerano l'Esecutivo alquanto fragile e diviso su tutto.

In Italia tutto diventa polemica politica e diatriba tra sociologi, anche stabilire come e con quanto vivere; peccato che le analisi sono basate su idee e su percezioni lontane dalla realtà.



https://t.co/pnBnaIRdHh



— Pierpaolo Molinengo (@pier_molinengo) March 15, 2019





Titoli di Stato, operazione di concambio telematico il 20 marzo del 2019

Intanto, sempre in data odierna, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha alzato il velo, per i titoli di Stato, su un'operazione di concambio telematico che è fissata per il 20 marzo del 2019, e che riservata in esclusiva agli 'Specialisti in titoli di Stato'.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online