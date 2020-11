STM non si ferma. Gli spunti dal CMD sulla divisione AMS

23/11/2020 22:20

Chiusura in luce verde anche oggi per STM che ha guadagnato terreno per la quarta seduta di fila, mostrando più forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un progresso di oltre due punti percentuali, quest'oggi il titolo ha provato a regalarsi, salvo frenare dai massimi, pur terminando gli scambi in salita.



STM si è fermato a 31,32 euro, con un rialzo dello 0,68%, dopo aver segnato nell'intraday nuovi massimi dell'anno a 31,69 euro, con un vantaggio di quasi due punti percentuali.

Bassi i volumi di scambio, in linea con l'andamento dell'intero mercato, visto che a fine giornata sono state scambiate poco più di 2,5 milioni di azioni, contro la media delgi ultimi 30 giorni pari a circa 3,4 milioni di pezzi.





STM ancora dopo che venerdì si è tenuta la terza parte del Capital Markets Day, focalizzata sulla divisione AMS che comprende prodotti analogici, mems e sensori e che ha rappresentato il 34% delle vendite di gruppo nel 2019.

Gli analisti di Equita SIM hanno riportato i principali spunti dall'incontro, evidenziando che da inizio anno le vendite dei prodotti analogici, che rappresentano circa il 40% del fatturato divisionale, sono cresciute del 10%, un po’ meno rispetto alle mems e sensori che hanno mostrato un incremento del 13%.





Ci sono due megatrend che supportano la divisione: l’aumento della pervasione dei sensori nei tre verticali di riferimento (auto, elettronica personale, industria) e la ricerca dell’efficienza energetica.

Ci sono tre aree di eccellenza in cui STM e? leader di mercato, ossia le mems, i microattuatori ed i sensori ottici ToF dove la societa? ritiene di essere in grado di mantenere o aumentare la propria quota di mercato grazie alla introduzione di nuovi prodotti.

Nelle mems i prodotti 6 assi sono in grado di fornire maggiore precisione garantendo bassi consumi energetici.



Mei microattuatori l’espansione e? dalle stampanti a nuove applicazioni come realta? aumentata/virtuale e nelle auto i lidar per adas.Nei sensori ottici ToF l’estensione dalla fotocamera anteriore anche a quella posteriore dello smartphone con il recente design win con Samsung che porta il numero di smartphone che usa il flightsense a 200.Negli analogici il focus e? sull’efficientamento energetico con applicazioni sia negli smartphone (wireless chargers) che nel mondo industriale (controllo dei motori dei macchinari) e delle utilities (smart meters).Equita SIM ricorda che l’ultima parte del Capital Markets Day si terra? il 9 dicembre e sara? focalizzata sui target finanziari di gruppo.Gli analisti si aspettano che il management reiteri le indicazioni fornite lo scorso anno, ossia vendite di 12 miliardi di euro, con Ebit margin fra il 17% e il 19% nel 2022, coerenti con le attese correnti del consenso che parlano di ricavi a 12,2 miliardi e di un Ebit a 2,1 miliardi di dollari.Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su STM conferma il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 31 euro.Bullish invece la view di Kepler Cheuvreux che oggi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un target price a 34 euro.Il broker segnala il messaggio positivo arrivato dall'incontro di venerdì scorso, spiegando che STM beneficia di molte opportunità di crescita in vista, con una valutazione del titolo che resta piuttosto ragionevole. Fonte: News Trend Online