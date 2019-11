20/11/2019 16:36

La Tari, ovvero la tassa sui rifiuti che gli italiani versano ai comuni, è cresciuta quest'anno in 51 dei 112 capoluoghi di provincia italiani, ovvero quasi la metà del totale a fronte di 34 città in cui sono state riscontrate delle diminuzioni e delle 27 con tariffe stabili.

Tassa Rifiuti: aumenti in mezza Italia.



E il Sud paga 36% in più

E' uno dei dati contenuti nella nuova indagine annuale dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, secondo cui la tariffa sui servizi per lo smaltimento dell'immondizia si attesta quest'anno in media nel territorio nazionale a 300 euro, con un aumento di un euro rispetto al 2018.

Tari, Italia divisa anche sui rifiuti: il Sud paga il 36% in più

Dal dossier "Rifiuti Urbani – Indagine annuale si costi, qualità e tutele 2019", pubblicato oggi dall'organizzazione di partecipazione civica, emerge peraltro che l'area della Penisola dopo la Tari fa sentire maggiormente i suoi effetti sulle tasche dei contribuenti è il Sud (351 euro in media), cifra che supera nettamente il costo del servizio registrato al Centro (299 euro) e soprattutto al Nord (in media 258 euro).



Con differenze anche marcate tra regione e regione e tra città e città (Cliccare il tasto in basso a destra per proseguire)

Tassa rifiuti: Campania la più cara, in Trentino la Tasi più economica

A livello delle singole regioni, spicca in positivo il Trentino Alto Adige, dove la tassa sui rifiuti costa appena 190 euro anche se registra uno dei maggiori rincari annuali del 2019 (+3,9%), mentre la maglia nera spetta ancora una volta alla Campania con una tariffa media annua di 421 euro (-0,2% rispetto al 2018).

Rifiuti: la classifica dei comuni con la tassa più alta

Per quanto riguarda inoltre le classifiche dei singoli comuni, la palma di capoluogo con la Tari più costosa d'Italia va nel 2019 a Catania (504 euro l’anno), seguita da Cagliari (490 euro), Trapani (475 euro), Benevento (471 euro), Salermo (467 euro), Napoli (455 euro), Reggio Calabria (443 euro), Siracusa (442 euro), Agrigento (425 euro) e Messina (419 euro).

Tari: Potenza la città più benevola verso

Le dieci città con situazioni più favorevoli sono viceversa Potenza, dove la tassa sui rifiuti costa appena 121 euro, Udine (167 euro), Belluno (168 euro), Pordenone (181 euro), Vibo Valentia (184 euro), Isernia (185 euro), Bolzano (186 euro), Brescia (191 euro), Verona (193 euro) e infine Torino-Cremona (195 euro).

Dossier rifiuti: il commento di Cittadinanzattiva

"In tema di smaltimento dei rifiuti continuano a registrarsi in molte aree del Paese ritardi ed inefficienze e la transizione verso un'economia circolare, prevista dalla strategia 2020, sembra essere ancora lontana", ha spiegato Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva.



"Continuiamo a registrare una modalità di calcolo dei costi che non tiene conto dei rifiuti realmente prodotti e quindi non incentiva il cittadino a cambiare i propri comportamenti. Molto marcate sono le differenze territoriali, non solo in termini di costi del servizio, ma anche di qualità: vivere in una città anziché un'altra può voler dire disporre di un servizio gestione rifiuti costoso e insoddisfacente".

Il paradosso Sud: tassa più alta ma servizio peggiore

La fotografia scattata da Cittadinanza attiva conferma peraltro che in molte aree del Paese i cittadini subiscono oltre al danno (economico) costituito da una tassazione elevata anche la beffa di un servizio in molti casi peggiore.

La scorsa primavera, un'indagine di Ires-Cgil Veneto - a cura di Giuseppe Barba - aveva già fatto notare il paradosso per cui, alla situazione favorevole delle regioni del nord, dove una buona qualità nella raccolta si associa a tariffe ragionevoli, fa da contraltare un Meridione caratterizzato da livelli di Tari mediamente elevati associati a modelli di raccolta spesso non corretti e strade tutt'altro che pulite.

Tasi: i dati su raccolta differenziata e percezione cittadini

Una tendenza ora confermata nel nuovo report di Cittadinanzattiva, come mostrano ad esempio le stime sulla raccolta differenziata (a fronte di una media nazionale che ha raggiunto il 55,5%, il Nord conquista la prima posizione con il 66,2%, seguito anche in questo caso dal Centro - 51,8% - e dal Sud che resta fanalino di coda con il 41,9%).



E una situazione che trova un riflesso nei dati sulla percezione dei cittadini: se infatti il 68,2% delle famiglie italiane pensa di pagare troppo per la raccolta dei rifiuti, tre delle prime quattro regioni dove la percentuale è più alta sono proprio del Sud: Sicilia (83,4%), Puglia (79,1%) e Campania (78,4%).

Fonte: News Trend Online