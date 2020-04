Tasse e scadenze fiscali: ecco di cosa preoccuparsi oggi

14/04/2020 16:14

Tasse e scadenze fiscali non sono mai state oggi come oggi all'ordine del giorno. Soprattutto se si pensa al fatto che tutti i nostri rapporti con il fisco sono stati congelati. Sì, in altre parole tutte le scadenze fiscali che avevamo nei mesi scorsi non ci sono state annullate, ma solo rinviate.

E a breve ci toccherà pagare tutto: a giugno. Ed è proprio per questo che Matteo Salvini, in una diretta su Facebook, ha tuonato per l'ennesima volta, affermando che qualcuno pensa che le tasse si possono tornare a pagare da giugno, ma che film ha visto? Qualcuno pensa che italiani possono tornare a pagare Iva, irpef, Inps.

Salvini ha poi continuato molto decisamente in questo senso, chiedendo che ci sia meno burocrazia, ma soprattutto ritenendo che sia necessario il silenzio assenso, chi vuole può iniziare a costruire, si riparta sulla fiducia.



Basta pensare che siano tutti evasori. Secondo Salvini, c'è addirittura chi propone un prelievo forzoso sui conti correnti, come accadde anni fa, no, noi saremo argine a qualsiasi tassa, a qualsiasi follia, questo è il momento di toglierle le tasse, spiega, tornando a ribadire il suo no a imposte nuove e a misure di tipo patrimoniale.

Tasse e scadenze fiscali: ecco cosa affosserà le aziende

Saranno proprio le tasse e le scadenze fiscali ad affossare le aziende italiane. A causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus la maggior parte delle industrie nostrane si è dovuta fermare.



E' vero che in loro soccorso ci sono andati alcuni provvedimenti che hanno differito alcuni pagamenti: una boccata d'ossigeno, per le aziende, solo momentanea. Facendo due conti, subito dopo aprile e maggio, le scadenze fiscali si susseguono senza tregua. Le tasse da pagare a giugno 2020 sono molte: ci saranno le imposte in scadenza a giugno, ma anche tutte quelle prorogate.



Il rinvio delle scadenze fiscali, può diventare il cane che si morde la coda e rischia di far implodere molte aziende. E senza dubbio non si può che essere d'accordo con Matteo Salvini e la sua preoccupazione.

Ricordiamo che in questi mesi sono molte le aziende che non hanno incassato alcunché.

La chiusura delle attività ha portato da un lato ad azzerare il fatturato, ma dall'altra ad avere spese continue. La voce più importante e pesante è stata sicuramente quella legata agli stipendi dei dipendenti. Difficile da sostenere se manca un equilibrio con le entrate.

Senza dubbio il Governo ha messo in campo tutta una serie di provvedimenti per andare incontro alle aziende. Ci sono state indennità, cassa integrazione, sospensione dei mutui.



Le scadenze fiscali sono state prorogate, non c'è dubbio, ma prima o poi le tasse devono essere pagate. E se nel frattempo non si è incassato alcunché, è difficile farlo.

Tasse e scadenze fiscali: cosa dobbiamo pagare a giugno

Cosa ci toccherà pagare a giugno.

A giugno si dovrà mettere mano al portafoglio per pagare tutte le tasse rinviate a marzo, aprile e maggio. Nei pagamenti da effettuare si devono inserire: versamenti Iva, contributi, ritenute, Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, quest’ultime scadute in data 28 febbraio e il 31 marzo, le cartelle esattoriali, gli accertamenti e così via.

A queste si devono aggiungere il saldo delle tasse con scadenza il 16 giugno: Iva, contributi e ritenute oggetto del differimento di maggio e acconto Imu.

Al 30 giugno 2020 si dovranno regolarizzare:

entrate tributarie Irpef, Ires e Irap dell’anno 2019;

i versamenti che sono stati differiti col decreto liquidità scadenti ad aprile e maggio;

le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ossia i pagamenti differiti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;

avvisi di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria;

avvisi di addebito dell’INPS.

Si precisa che tutti i versamenti differiti al 30 giugno 2020 devono essere regolarizzati in un’unica soluzione.



Tuttavia, il contribuente può richiedere un piano di dilazione dell’importo da versare, in 5 rate del medesimo importo con cadenza mensile.

Tasse e scadenze fiscali: dobbiamo ripartire

Il virus è arrivato dalla Cina in tutto il mondo, e oggi leggiamo che l’economia cinese è l’unica al mondo a crescere, e di tanto.

A pensare male si fa peccato ma... a dirlo è sempre Matteo Salvini. Secondo il segretario della Lega, rispettando tutte le norme di sicurezza e la tutela della salute, che viene prima di tutto, prima imprenditori, lavoratori e commercianti tornano a uscire e produrre, meglio sarà per l’Italia.

In tutto questo dramma, l’assenza e la lontananza dell’Europa sono incredibili, ora si prendono altri dieci giorni per decidere.



Alla faccia dell’Unione e della velocità, afferma l'ex ministro dell'Interno.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online