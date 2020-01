Trump fa la voce grossa mentre l’Europa balbetta

22/01/2020 08:00

Trump arriva al World Economic Forum di Davos ed anche quest’anno, così come era successo due anni fa … è la star.

La sala, la Congress Hall è gremita tutti vogliono ascoltare il Presidente americano, e lui non li delude, si prende tutta la scena.

Nella mezz’ora di durata del suo intervento ha manifestato tutta la sua soddisfazione per aver mantenuto la promessa fatta quattro anni fa nella campagna elettorale: ha fatto tornare Grande l’America.

Ha descritto l’attuale situazione economica degli Stati Uniti “mai così florida”, sono stati creati 7 milioni di posti di lavoro e gli Stati Uniti sono tornati ad essere un Paese nel quale conviene investire, ha sottolineato con orgoglio che nel primo semestre dell’anno scorso un quarto di tutti gli investimenti esteri sono stati effettuati negli Stati Uniti, e questo mentre i salari aumentavano.

Non ha mancato di dare ancora una bacchettata alla Federal Reserve accusata di aver alzato i tassi “troppo in fretta ed abbassati troppo lentamente”.

E non ha poi neppure mancato di dare una frecciatina anche all’Europa i cui dati economici non sono positivi come quelli americani, specificando, torno a citare testualmente “nonostante i tassi negativi, una cosa a cui io mi abituerei facilmente”.

Ecco Trump non si accontenta, vorrebbe anche negli Stati Uniti tassi negativi, nonostante un’economia in forte sviluppo.



E proprio qui sta il punto, carissimo Donald, nel tuo discorso, snocciolando dati iper positivi, forse ti sei dimenticato di citare a quanto è arrivato l’ammontare del debito pubblico.

Ha poi esaltato la sua politica dei dazi con la quale ha detto testualmente “è stato protetto il settore manifatturiero ed i posti di lavoro”, aggiungendo quindi che utilizzerà quest’arma anche in futuro, quindi attendiamoci ulteriori novità in questo campo.

Ma non si è fermato qui, Trump infatti ha cosparso ottimismo a profusione dicendo che tutti questi strabilianti obiettivi raggiunti non sono altro che l’inizio di … ed anche qui cito testualmente “un periodo di crescita straordinaria” che si otterrà grazie ad una “massiccia deregolamentazione” ed agli effetti che produrranno i nuovi accordi firmati con la Cina, il Messico ed il Canada.

Per la verità il Fondo Monetario Internazionale proprio ieri ha previsto per l’anno in corso un rallentamento della crescita anche negli Stati Uniti, comunque staremo a vedere.

Ma cosa mi premeva sottolineare in questo video? Mi premeva sottolineare un fatto a mio avviso eclatante, ed ossia che sempre ieri era intervenuta a Davos la Presidente della Commissione Europea, la tedesca Ursula Von Der Leyen, ebbene il suo discorso è risultato talmente insignificante che è stato totalmente ignorata dai media.

Ecco questa è la differenza oggi fra gli Stati Uniti e l’Europa.

Allora, cari ascoltatori, non dobbiamo ora fermarci superficialmente a questa considerazione, su questo fatto, assolutamente emblematico, dobbiamo ragionare.

Ebbene voi sapete benissimo come la penso: via dall’euro, via dall’Europa, Italia Stato sovrano e stipula di accordi che riteniamo ci possano dare opportunità con tutti i Paesi del mondo senza distinzione di sorta, l’unico requisito è che tali accordi ci portino un vantaggio.

Ebbene una delle osservazioni critiche che da sempre mi sento formulare quando espongo le mie idee è che l’Italia è piccola e così avremmo maggior forza all’interno di una Comunità, insomma all’interno dell’Unione europea.

Ma non è così, è l’esempio, ripeto, assolutamente eclatante, è proprio questo fatto che ho appena citato, l’unione fa la forza se si tira tutti dalla stessa parte, ma se c’è chi tira da una parte e chi dall’altra … allora l’unione fa … la debolezza.

L’esempio, a mio avviso che meglio chiarisce il mio pensiero riguarda la tassazione delle multinazionali, in particolare quelle del web.

E’ semplicemente scandaloso che queste iper mega company come Google, Facebook, Amazon ecc.



ecc. fatturino miliardi in Europa e praticamente non paghino tasse, è semplicemente scandaloso!!!

Lo so, mi raccomando non fatemi notare che io sto parlando proprio attraverso una di quelle, lo so, ma queste multinazionali non pagano tasse non perché le evadono, ma perché approfittano della dis-Unione europea.

Ossia approfittano che nell’Unione europea di Unione ci sia ben poco ed un po’ tutti cercano solo di tirare acqua al proprio mulino, per questo è corretto da parte mia chiamarla dis-Unione europea, così i meno scaltri, e noi certamente facciamo parte di questa categoria, hanno solo da perdere.

Cosa farei se fossi Presidente del Consiglio? Immediatamente direi alle varie Google, Facebook, Amazon, Apple ecc.



ecc. carissime voi mi pagate, come fanno tutte le altre aziende che operano in Italia il 50 o 60% di imposte sugli utili che fate sul mio territorio. Punto.

Se vi va è così se no … fuori.

Ed allora se a loro interessa il mercato italiano, bene, restano e pagano le tasse come le altre, se non interessa loro il mercato americano … fuori.

Ma secondo voi noi abbiamo bisogno di Google? Di Facebook? Di Amazon.

Secondo voi non possiamo vivere con un motore di ricerca diverso da Google? Non possiamo vivere con un Social network diverso da Facebook o non possiamo vivere con siti di e-commerce diversi da Amazon?

Ma viviamo benissimo, sono facilmente sostituibili e magari con aziende italiane che quindi potrebbero anche creare nuovi posti di lavoro!!!

Il problema è che Trump appena qualcuno ha minacciato di adottare una seppur minima web-tax ha subito minacciato dazi e noi abbiamo preso paura, noi Europa sto dicendo, mentre invece bisognava rispondere con durezza.

Perché un conto è il pagamento delle imposte, che è una cosa dovuta, un altro l’imposizione di dazi che invece è una distorsione del libero mercato.

Quando Trump mostra i muscoli dobbiamo rispondere con durezza, non accucciandosi come cagnolini impauriti.



Ma secondo voi l’Europa ha bisogno degli Stati Uniti? Ma assolutamente no!!! Noi siamo la culla della civiltà.

Ed allora visto che l’Europa non è capace di rispondere con una sola voce, troppe le differenze culturali fra i vari Paesi europei che si sono sedimentate nei secoli, quindi torniamo ad essere Stati sovrani ed ognuno sarà artefice del proprio destino.

Un’ultima cosa, non fatemi notare che l’Italia in particolare è un Paese “dominato” dagli Stati Uniti che detengono sul nostro territorio chissà quante Basi militari e testate nucleari.

La guerra da quanto tempo è finita? Da 75 anni? Ed allora è bene che si comincino a smantellare anche un po’ di quelle basi.



Tornare ad essere un Paese sovrano significa anche questo.

Autore: Giancarlo Marcotti Fonte: News Trend Online