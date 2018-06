Trump gioca a poker con i cinesi

20/06/2018 09:20

L’aggressività di Trump non si è sfogata soltanto sui bambini messicani immigrati irregolarmente, che in seguito ad un suo ordine vengono separati brutalmente dai genitori, con una pratica che assomiglia alle deportazioni di ebrei fatte dai nazisti ed ha causato violente polemiche tra gli stessi repubblicani, ed un richiamo dal Consiglio dell’ONU al rispetto dei diritti umani, a cui il Presidente USA ha risposto a muso duro, ritirando per protesta la delegazione USA dai lavori.

La sua voglia di bullismo si sta incanalando sempre più anche contro la Cina, a cui sta inasprendo la guerra commerciale.



Dopo i dazi su 50 miliardi di import cinese, ha minacciato altri dazi su 200 miliardi di importazioni e, addirittura, si è dichiarato disposto a fare addirittura il bis, portando a 400 miliardi l’ammontare di beni che potrebbe essere colpito dai dazi punitivi, qualora i cinesi non capiscano la lezione.

Il motivo di questa escalation sta in un ragionamento da pokerista, che sa di avere buone carte in mano e molte più fiches dell’avversario.

Perciò rilancia la puntata fino a quando l’avversario è costretto ad abbandonare il gioco.

Fuori di metafora, sappiamo che l’import USA dalla Cina vale circa 505 miliardi di dollari l’anno. Quello cinese dagli USA è invece assai più ridotto: 130 miliardi.



Infatti Trump lamenta proprio questo saldo passivo di 375 miliardi della bilancia commerciale tra i due paesi come prova della concorrenza sleale dei cinesi. Non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello che possa essere dovuto a costi di produzione inferiori e proprio anche alla delocalizzazione in Cina, fatta da parecchie multinazionali USA, di molte produzioni che un tempo venivano fatte in USA.

Ora, alzare la posta dei dazi esaurirà presto le possibili contromosse cinesi, che al di sopra dei 130 miliardi di prodotti USA non potranno spingere le loro ritorsioni, e, secondo i suoi piani, saranno costretti a “venire a Canossa”.



E’ chiaro che questa strategia porta a ridurre l’interscambio e potrebbe influire negativamente sulla crescita dei due paesi. Ma la sua convinzione è che i cinesi presto dovranno cedere.

I mercati nelle ultime due sedute si sono un po’ spaventati. Ma il fatto che gli indici americani abbiano contenuto abbastanza bene le perdite, e che invece siano stati soprattutto quelli cinesi a subire un vero e proprio tracollo, con perdite ieri tra il 3 ed il 4%, induce a pensare che condividano l’azzardo di Trump, e non temano conseguenze incontrollabili.

A mio modestissimo pare non considerano che mettere all’angolo la Cina potrebbe spingerla ad usare una o addirittura tutte e due le armi nucleari finanziarie che possiede nei confronti degli USA.

Queste due armi sono la svalutazione del Yuan che, se fosse marcata, annullerebbe in buona parte l’effetto dei dazi, e il blocco negli acquisti di Treasury Bond USA, o addirittura la riduzione dell’ammontare in loro possesso.

Non dimentichiamo che la Cina è il secondo possessore al mondo di titoli di stato USA per ordine di importanza.



Al primo posto c’è la FED, con oltre 3.000 miliardi di titoli di stato, poi vengono i cinesi con circa 1.300 miliardi di T Bond.

Inoltre Trump finge di non sapere che il forte avanzo commerciale cinese si trasforma ogni anno, quasi per intero, in finanziamento al governo federale americano.

Ridurlo significherebbe avere parecchie difficoltà in più a piazzare i titoli di stato che ogni mese il governo USA emette copiosamente, ed ora non vengono più acquistati dalla FED.

Vedremo come la situazione si evolverà. Intanto prendiamo atto che gli indici europei risentono della guerra commerciale più di quelli USA.



Infatti ieri Eurostoxx50 ha collezionato un altro -0,83%, che si aggiunge alle perdite delle due sedute precedenti. Il recupero finale ha sollevato per ora l’indice delle blue chips europee dall’onta di infrangere il supporto del 6 giugno e di avvicinare troppo i minimi di fine maggio.

Peggio è andata al tedesco Dax (-1,22%), che ha registrato un forte gap ribassista iniziale, che non è riuscito a scalfire, e staziona ora poco sopra il minimo del 31 maggio a quota 12.547. Pare ovvia l’importanza della tenuta di questo livello.

A pesare sul Dax, oltre ai riflessi della guerra commerciale e i colpi di coda del dieselgate, vi è anche la difficile situazione politica, con la Cancelliera Merkel attaccata dai suoi stessi alleati della CSU bavarese, capitanati dal ministro dell’Interno, che sta imitando la crociata anti-immigrati di Salvini, anche a costo di provocare la caduta del governo.

Ieri Macron è accorso in aiuto dell’amica Angela, abbozzando una proposta comune non troppo esplicitata per il cruciale Consiglio Europeo sulla revisione degli accordi di Dublino, che si svolgerà a Bruxelles il 28 e 29 giugno prossimi.



Restano pochi giorni per raffreddare la patata bollente della politica migratoria, in un momento in cui molti vecchi e nuovi sovranisti continuano a soffiare sul fuoco del pregiudizio.

La nostra Borsa ha reagito con notevole aplomb ai venti di guerra commerciale. Il Ftse-Mib è addirittura riuscito sul filo di lana a recuperare tutte le perdite che collezionava in mattinata.

Il motivo è, da un lato, la scarsa presenza di industriali nel paniere, dominato da finanziari e bancari; dall’altro la materializzazione di rumor su un progetto di dismissione accelerata di sofferenze bancarie da parte di Banco BPM, che ha fatto volare il titolo e, per simpatia, tutto il settore, permettendo all’indice di compensare performance non buone degli industriali.

Autore: Pierluigi Gerbino Fonte: News Trend Online