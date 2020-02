Ubi Banca galoppa: focus su dividendo, ma Banco BPM rende di più

Coronavirus a Wuhan e in provincia di Hubei, Pechino rimuove i capi di partito. Epidemia coronavirus, addio per sempre al mito del turista per sempre?.... PRIMO PIANO - 13/02/2020 14:32

Reddito di cittadinanza, non tutti sono obbligati alla ricerca di un lavoro. Esonero reddito di cittadinanza, dagli over 65 ai familiari con bambini..... PRIMO PIANO - 13/02/2020 15:27

Intanto, come detto prima, l'attenzione è ora rivolta al piano industriale in arrivo lunedì prossimo. Con riferimento al dividendo, gli analisti di Equita SIM prevedono un tasso annuo medio composto di crescita del 5%, con una cedola che dovrebbe arrivare a 0,16 euro nel 2023, sulla base di un payout sostanzialmente costante al 30%.

Quanto a Banca Monte Paschi, sarebbero da valutare i rischi per cause legali, ma l'istituto senese ripulito dai rischi potenziali potrebbe avere un appeal.

Un evento al quale il mercato guarda con grande interesse, anche per ricevere nuove indicazioni sui dividendi futuri, dopo che il management di Ubi Banca, in occasione della presentazione dei conti del quarto trimestre, ha anticipato che ci sarà un progressivo aumento della cedola.

A dare sostegno ad Ubi Banca sono diversi fattori, a partire dalla buona intonazione del mercato in generale e del settore bancario in particolare, aiutato a sua volta dalla continua riduzione dello spread BTP-Bund.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di oltre il 5%, quest'oggi ha mostrato qualche incertezza nella prima parte della seduta, per poi imboccare nuovamente la via dei guadagni.

A Piazza Affari prosegue in maniera inarrestabile la corsa al rialzo di Ubi Banca che oggi sta vivendo la nona seduta consecutiva in rialzo.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK