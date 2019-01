Un buon inizio d’anno

14/01/2019 10:48

Gli analisiti di Banca del Piemonte spiegano che grazie ad una ritrovata compostezza nei movimenti di mercato (in particolare quello azionario) e ad una volatilità su livelli meno estremi, il 2019 è iniziato in maniera decisamente migliore rispetto a come era terminato il 2018. Il recupero di inizio anno comincia ad essere consistente (ed ottenuto in un breve arco temporale), anche se tuttavia va considerato che gli indicatori di ipervenduto e di pessimismo sul mercato avevano forse raggiunto livelli un po’ troppo esagerati.

Dal punto di vista tecnico, l’indice americano si avvicina ad una soglia assai rilevante che è stata un supporto per tutto l’anno scorso prima di venire bruscamente oltrepassata nel crollo di dicembre: con gli indicatori tecnici di breve che sono passati in positivo dopo letture estremamente negative, l’approdo a questo livello grafico consiglierebbe prudenza e suggerisce quantomeno un consolidamento del mercato.

Gli indicatori macro hanno continuato invece a muoversi in chiaroscuro: dopo le sorprese negative delle indagini sul manifatturiero (PMI cinese e ISM), il report sul mercato del lavoro USA ha mostrato una forza dirompente, con i nuovi occupati in salita (+312.000!) ed i salari orari in brusco aumento, mentre la salita della disoccupazione è dovuta ad un aumento della partecipazione e va quindi letta in maniera positiva.

In realtà una grossa mano ai mercati è stata data dai banchieri centrali.



La People Bank of China ha annunciato tagli alla riserva obbligatoria per ulteriori 100 bp, mentre Powell (Fed) ha ammorbidito non poco il suo messaggio, dichiarando che la Fed “è pronta ad adeguare rapidamente e flessibilmente la politica monetaria, e sarà paziente nel giudicare le evoluzioni macro”.

Il Presidente ha aggiunto che il FOMC “sta ascoltando con attenzione il messaggio dei mercati” confermando la svolta accomodante.

Guerra commerciale e dati Eurozona

Gli analisiti di Banca del Piemonte spiegano che un consistente supporto ai mercati è giunto dalle indiscrezioni (Bloomberg) secondo cui Trump sarebbe ansioso di chiudere un accordo sulle dispute commerciali con la Cina: atteggiamento perfettamente spiegabile alla luce delle preoccupazioni per lo storno azionario, per le ricadute (sempre più evidenti) sulla Corporate America e per l’incombere della campagna elettorale per il rinnovo del mandato.



A Pechino ci sono stati 2 giorni di colloqui, ed il fatto che si siano protratti di un giorno è stato interpretato come segnale molto positivo: l’ottimismo mostrato da Trump (“I colloqui con la Cina stanno andando molto bene”) ha fornito ulteriore benzina ai mercati.

La Cina è stata a sua volta fonte di buone notizie per i mercati ed in particolare per i settori auto e consumi: sono stati infatti annunciati da parte del governo incentivi a supporto delle vendite di auto ed elettrodomestici nel tentativo di stimolare la domanda interna.



A ciò si aggiunge la volontà di incrementare la spesa pubblica con la pubblicazione di un deficit di bilancio superiore all’anno passato (2.8% da 2.6%). I benefici sono stati immediati per i relativi settori in US e Europa.

La nota negativa proviene invece da una serie di dati macro in Eurozona: una pessima produzione industriale tedesca (-1.9% vs attese per +0.3%) rischia di far terminare in recessione tecnica la Germania deponendo assai male per il PIL del 4^ trimestre; gli indicatori di fiducia dei consumatori, del settore dell’industria e dei servizi hanno mostrato un ulteriore deterioramento ed infine la fiducia dei consumatori francese ha segnato in dicembre il minimo da 4 anni a seguito delle manifestazioni di protesta.

Cambi: qualcosa si muove

Gli analisiti di Banca del Piemonte spiegano che uno spunto degno di nota è stato fornito dal mondo dei cambi: con un brusco movimento il dollaro americano ha violato importanti livelli tecnici.



Pare che il catalizzatore del movimento siano state le parole del membro della Fed Bostic che ha parlato di una neutralità raggiunta dal FOMC, senza la necessità di portarsi in territorio restrittivo (in altre parole ulteriore ridimensionamento delle probabilità dei rialzi previsti per il 2019).

Ma l’effetto maggiore lo hanno avuto le parole con cui lo stesso Bostic ha aperto alla possibilità di un taglio dei Fed Funds qualora si materializzassero i rischi per la crescita e l’inflazione.

Il dollaro ha superato di slancio 1.15 contro Euro, un livello che ha agito da resistenza negli ultimi 3 mesi.



In ogni caso non mancano i fattori negativi per il Dollaro: deterioramento dei dati macro (già prezzato teoricamente dall’azionario senza conseguenze così evidenti sul cambio); atteggiamento più accomodante da parte della Fed; shutdown governativo in corso; i deficit gemelli (fiscale e della bilancia commerciale) ed infine chiude il cerchio la chiusura del QE in Europa (ovvero fine dell’espansione della base monetaria e quindi della spinta alla svalutazione dell’Euro).



Anche il 2019 sembra quindi partire con un consenso generale che propende per un trend di strutturale indebolimento del biglietto verde.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online