Unicredit crolla dopo i conti, ma arriva una pioggia di buy

08/11/2018 13:17

A Piazza Affari quest'oggi non pasa certo inosservato il crollo registrato da Unicredit che dopo due sedute consecutive in salita e dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, viene bersagliato dalle vendite oggi. Il titolo, che occupa l'ultima posizione nel paniere del Ftse Mib, ha avviato gli scambi già in flessione e ha ampliato progressivamente le perdite.

Negli ultimi minuti Unicredit si presenta sui minimi intraday a 11,298 euro, con un affondo del 4,32% e oltre 11 milioni di azioni già scambiate, contro la media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a circa 17 milioni di pezzi.

Per Unicredit si è rivelato fatale l'appuntamento con i conti del terzo trimestre, archiviato con un utile netto rettificato pari a 875 milioni di euro, in rialzo del 4,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma al di sotto dei 906 milioni previsti dal consensus.



L'utile netto si è attestato a 29 milioni di euro, considerando la svalutazione della controllata turca Yapi Kredi che ha pesato per 846 milioni di euro.

In rialzo del 2% i ricavi che si sono attestati a 4,814 miliardi di euro, oltre i 4,771 miliardi attesi dal mercato. Il risultato è stato ottenuto grazie ai maggiori ricavi commerciali che hanno compensato i minori proventi di negoziazione registrati in un contesto di mercato sfavorevole.



Il risultato netto di gestione è cresciuto del 23,6% a 1,53 miliardi di euro, al di sopra degli 1,4 miliardi attesi. Meglio del previsto anche i costi operativi che sono scesi del 7,7% a 2,592 miliardi di euro, al di sotto dei 2,666 miliardi attesi dalla comunità finanziaria.

Nel terzo trimestre l'attivo totale è salito dello 0,8% a 834,06 miliardi di euro, mentre i crediti alla clientela sono aumentati del 4,9% a 432 miliardi.



Le esposizioni deteriorate lorde si sono ridotte del 20,2% a 40,83 miliardi di euro, mentre quelle nette del 4,21% a 16 miliardi di euro.

Le cessioni di esposizioni deteriorate lorde hanno raggiunto gli 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre e 2,6 miliardi nei primi nove mesi dell'anno.

Quanto ai ratio patrimoniali, Unicredit a fine settembre presenta un Common Equity Tier 1 ratio fully loaded pari al 12,11%, in peggioramento di 39 punti base rispetto al trimestre precedente.





Il CET1 ratio transitional si è attestato al 12,17% e il Tier 1 ratio transitional al 13,72%, mentre il Total Capital Ratio al 15,97%, attestandosi tutti ben al di sopra dei requisiti patrimoniali.



Con riferimento ai primi nove mesi dell'anno, i ricavi di Unicredit sono scesi dell'1,1% a 14,87 miliardi di euro, mentre l'utile netto rettificato è migliorato del 4,7% a 3,01 miliardi, beneficiando di una forte riduzione dei costi operativi.



Migliora anche il risultato netto di gestione, salito da 4,39 a 5,19 miliardi di euro, mentre le commissioni sono aumentate dell'1,7% grazie ai servizi transazionali e al risultato positivo delle vendite nette della raccolta gestita.



Quanto all'outlook, Unicredit ha confermato gli obiettivi sul fronte dell'utile, ma ha rivisto al ribasso alcuni target del piano Trasnform 2019.





Per l'anno in corso è stato confermato l'obiettivo di un utile netto rettificato superiore ai 3,6 miliardi di euro, mentre per il 2019 a 4,7 miliardi. I ricavi 2018 sono ora attesi a 19,7 miliari di euro, per poi salire a 19,8 miliardi nel 2019. I costi operativi dovrebbero attestarsi al di sotto degli 11 miliardi di euro quest'anno, per poi scendere ulteriormente a 10,6 miliardi il prossimo.



Mantenuto invariato per il 2019 un rote superiore a 9%, mentre per i coefficienti patrimoniali il CET 1 ratio di quest'anno è visto tra l'11,5% e il 12,5%, mentre per la fine del 2019 tra il 12% e il 12,5%, ipotizzando che gli spread sui BTP rimangano sui livelli attuali.



Infine, nel corso della conference call, l'AD di Unicredit, Pirre Mustier, ha confermato la politica di dividendi prevista dal piano.



Per il 2018 è atteso un pay out del 20%, per poi salire al 30% per il 2019.



Come anticipato in apertura, il titolo sta reagendo molto negativamente ai conti diffusi dal gruppo, anche se gli addetti ai lavori erano già preparati ad una simile risposta da parte del mercato.





Le banche d'affari però restano tutte bullish su Unicredit, apprezzando la solidità delle sue attività, a partire da Equita SIM che oggi ha deciso di confermare la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 21,5 euro.

Gli analisti spiegano che i risultati del terzo trimestre sono stati fortemente impattati da due voci straordinarie negative.



Una è quella dei 741 milioni di euro per la chiusura della causa con l'autorità fiscale negli Usa, attesa a breve, e l'altra riguarda gli 846 milioni legati alla svalutazione della partecipazione in Yapi Kredi.

Al netto di questi elementi i risultati sono migliori delle attese, accompagnati da guidance 2019 sopra le stime della SIM milanese.

Quest'ultima segnala infatti che la performance operativa è migliore del previsto su tutte le principali linee, mentre la guidance sul 2018 è confermata.

L`accelerazione del derisking del terzo trimestre per via dell'accantonamento relativo alla vertenza fiscale Usa e a Yapi Kredi, porta ad abbassare la guidance del CET1 2018 dal 12,3%/12,5% all'11,5%/12%.





Equita SIM fa sapere che non aveva un`attesa esplicita per il costo del closing della vertenza fiscale con le autorità negli Usa, ma la sua sensazione è che l`onere fosse già stato in gran parte coperto.

Nel complesso gli analisti parlano di un processo di derisking più costoso del previsto e non legato al credito, motivo per cui a questo punto diventa difficile immaginare l`ulteriore anticipazione al 2019 del run-down del portafoglio non-core residuo.





Gli analisti però con riferimento al processo di derisking lo definiscono condivisibile dal punto di vista strategico, per migliorare comunque il profilo di rischio del gruppo.



A puntare sul titolo è anche Ubs che ribadisce l'invito all'acquisto, con un target price a 17,6 euro.

La banca elvetica segnala che gli utili sottostanti del gruppo sono stati forti e i trend operativi si confermano solidi.



Una lettura quest'ultima condivisa anche dai colleghi di Jefferies che mantengono invariato il rating "buy", con un fair value a 18,4 euro. Il broker segnala che l'obiettivo di un utile 2019 a 4,7 miliardi di euro è stato crucialmente confermato, malogrado la revisione al ribasso dei target per il prossimo anno.



Gli analisti prevedono che il titolo possa salire anche tanto in Borsa, una volta che il mercato avrà digerito i dettagli.



Ottimismo viene palesato anche da Morgan Stanley secondo cui Unicredit è da sovrappesare in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 17,2 euro. La banca americana non è sorpresa dalla reazione negativa del mercato che a suo dire si focalizza sui livelli di capitale, trascurando però la guidance sui ricavi 2019 al di sopra delle previsioni.







Mediobanca Securities sul titolo ha una raccomandazione "outperform", con un target price a 16 euro, richiamando l'attenzione sul cuscinetto di 200 punti base sopra lo Srep regolamentare e di 100 basis points oltre quello per le banche sistemiche.



Lo stesso rating "outperform" viene reiterato da KBW, con un fair value a 18,4 euro: gli analisti evidenziando che i trend operativi del gruppo sono migliori delle attese, specie sul fronte dei ricavi da commissioni.



Fonte: News Trend Online