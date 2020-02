Unicredit: ora si punta tutto sul dividendo. Un buy da cavalcare

07/02/2020 14:38

In quest'ultima seduta della settimana il semaforo è scattato sul rosso per Unicredit che, dopo quattro sedute consecutive in rialzo, ha visto il ritorno delle vendite.

Il titolo, archiviata la giornata di ieri con un poderoso rally dell'8,15%, oggi ha anche provato a spingersi in avanti, ma dopo un top intraday a 13,968 euro ha fatto retromarcia, passando in territorio negativo.



Negli ultimi minuti Unicredit vine scambiato a 13,736 euro, con un ribasso dell'1,02% e oltre 12 milioni di azioni trattate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 16 milioni di pezzi.

Il titolo presta il fianco ad alcune prese di profitto, dopo essersi infiammato ieri sulla scia dei risultati societari che si sono rivelati migliori delle attese sia nel quarto trimestre che con riferimento all'intero 2019.





Guardando alle voci principali del conto economico, il grupp ha archiviato o scorso anno con ricavi in flessione delo 0,7% a 18,84 miliardi di euro, a fronte di un utile netto rettificato in rialzo del 55,5% a 4,68 miliardi.

Il risultato netto di gestione si è contratto da 6,04 a 5,553 miliardi di euro, mentre le commissioni sono diminuite dello 0,4%.





Con riferimento al quarto trimestre, per i ricavi si registra un rialzo del 3,4% a 4,85 miliardi di dollari, con un risultato netto negativo per 835 milioni di euro, contro l'utile di 1,99 miliardi dello stesso periodo del 2018, ma il risultato netto rettificato è positivo per 1,42 miliardi di euro.







Quanto ai coefficienti patrimoniali, il CET1 ratio fully loaded si è attestato al 13,09%, superando la guidance per l'intero 2019.



Sulla bas dei numeri conseguiti lo scorso anno, il Cda proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 0,63 euro per azione, in rialzo del 133% rispetto a quello dell'anno precedente pari a 0,27 euro.





Il management ha fatto sapere che sarà considerata la distribuzione straordinaria di capitale nel 2021 e/o nel 2022, sulla base delle proiezioni del Common Equity Tier 1 buffer in eccesso.

Il gruppo intende considerare un incremento della distribuzione di capitale al 50 per cento per il 2020, pagato nel 2021 e per il resto del piano.







La remunerazione degli azionisti prevede anche il riacquisto di azioni proprie per un ammontare di 0,5 miliardi di euro.

A tal proposito l'AD Mustier ha ribadito la sua preferenza per il piano di buy-back rispetto all'M&A che non sarà contemplato fino alla fine del nuovo business plan al 2023.







Il mercato ha mostrato chiaramente di aver apprezzato le indicazioni sulla politica del dividendo, cui guardano con interesse diversi analisti.Equita SIM evidenzia la lettura positiva dei risultati trimestrali, spiegando che la conference call sui conti ha supportato l’indicazione di una politica di remunerazione degli azionisti ancora piu? generosa di quanto previsto dal piano industriale di dicembre.L'aumento del payout dal 2020 dal 40% al 50% portera? a maggiori distribuzioni nell'arco del piano tramite buy-back e dividendi.La remunerazione complessiva per gli azionisti nel 2020 dovrebbe quindi aumentare da 0,79 a 0,99 euro, pari ad uno yield del 7,5%.In base ai loro calcoli, in uno scenario realistico e prudente, secondo gli analisti Unicredit e? in condizione di distribuire un dividendo di almeno 0,8 euro, ipotizzando di considerare integralmente l’effetto negativo dall’introduzione anticipata di Basilea4.Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare le stime per il periodo 2020-2023, in linea con i target di Unicredit.La view sul titolo resta positiva con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato da 16,5 a 16,8 euro, incorporando una migliore generazione di capitale e la piu? attraente politica di remunerazione degli azionisti.A salutare con favore la possibilità di un aumento del ritorno di capitale sono anche i colleghi di UBS che, considerati anche i risultati migliori delle attese, ribadiscono il rating "buy" su Unicredit.Il titolo viene confermato nella conviction buy list di Goldman Sachs, con un target price a 18,1 euro.Gli analisti evidenziano il focus sul potenziale per una cedola extra l'anno prossimo e/o nel successivo e sul fatto che nell'arco del piano non ci saranno operazioni di M&A.Per gli stessi motivi il Credit Suisse ribadisce per Unicredit il rating "outperform", con un prezo obiettivo a 14,8 euro, mentre i colleghi di Banca Akros consigliano di accumulare il titolo in portafoglio, con un fair value a 14,4 euro.Commentando i numeri di Unicredit, gli analisti richiamano l'attenzione sui minori costi operativi e sui più alti ratio di capitale, evidenziando al contempo la performance operativa migliore delle attese.A vedere solo notizie positive sono i colleghi di Banca IMI che invitano ad accumulare Unicredit in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 14,4 euro.Una view bullish confermata alla luce dei risultati migliori delle stime, della politica di dividendo più generosa, della possibile revisione al rialzo della stessa e della base di capitale più forte.Fonte: News Trend Online