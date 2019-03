Utility: i titoli con ottimi dividendi contro i cali del mercato

22/03/2019 14:15

L'ondata di vendite che si sta abbattendo oggi su Piazza Affari interessa gran parte delle blue chips, con poche eccezioni precedute dal segno più.

Le utility fronteggiano le vendite a Piazza Affari

Tra i titoli che oggi si difendono meglio troviamo le utilities, con Snam ed hera che salgono in controtendenza dello 0,15% e dello 0,13%, insieme ad A2A che mostra un frazionale rialzo dello 0,06%.

Italgas ed Enel limitano i danni ad un calo contenuto dello 0,22% e dello 0,32%, lasciando più indietro Terna che scende dello 0,5%.

Per quanto anche le utilities, seppure in misura minore rispetto ai bancari, risentano dei movimenti del mercato obbligazionario, oggi fronteggiano decisamente meglio l'impennata dello spread che mostra un rally del 4% a 249,4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni sale dell'1,72% al 2,49%.

I protagonisti del comparto utility sono senza dubbio una buona scelta nelle fasi discendenti del mercato azionari, da preferire ad altri temi non solo per la loro natura difensiva che permette quindi di limitare i danni durante le flessioni, ma anche per l'appeal del dividendo offerto, il cui rendimento è spesso su livelli più elevati di quello di altri titoli.







Tra i titoli del comparto, uno dei temi più interessanti, almeno secondo le indicazioni delle banche d'affari, è Enel che proprio oggi sta raccogliendo consensi bullish all'indomani dei conti definitivi dell'esercizio 2018.

Proprio ieri la società ha annunciato che staccherà quest'anno un dividendo pari a 0,28 euro, in rialzo del 18% rispetto a quello dell'anno precedente, con un rendimento del 5,03% agli attuali valori di Borsa.



Gli analisti di Mediobanca oggi hanno confermato la raccomandazione "outperform" sul titolo, con un prezzo obiettivo alzato da 5,7 a 6,1 euro, per tenere conto del mark to market della controllata spagnola Endesa.



Buone notizie anche da UBS che ribadisce l'invito ad acquistare Enel, con un target price a 5,65 euro, dopo che i conti del 2018 sono stati in linea con le attese, segnalando l'aumento del peso delle rinnovabili sull'equity story.







A puntare su Enel è anche Equita SIM che oggi ha confermato il rating "buy" con un fair value a 6 euro, dopo che i conti del gruppo non hanno riservato sorprese, dopo la diffusione di quelli preliminari a febbraio.



Contrastati i giudizi su A2A che riunirà il prossimo 3 aprile il Cda sui numeri del 2018 e sarà in quell'occasione che si conoscerà il dividendo del gruppo, stimato dal consensus nell'ordine di 0,067 euro.

Con una conferma di questa indicazioni il rendimento sarebbe pari a circa il 4,1% considerando i prezzi odierni di Borsa.

Non più tardi di ieri Banca Akros ha deciso di avviare la copertura sul titolo con una raccomandazione "neutral" e un prezzo obiettivo a 1,7 euro, con pochi margini di upside rispetto alle valutazioni correnti.





Gli analisti segnalano che per l'anno in corso le loro stime sull'Ebitda sono leggermente inferiori a quelle del consensus, attendendosi maggiori investimenti e un debito netto più elevato.



Bullish invece la view di Equita SIM che proprio ieri ha ribadito la raccomandazione "buy" su A2A, con un target price a 1,76 euro.

Con riferimento alla lettera di intenti siglata dal gruppo con Agsm Verona e Aim Vicenza per valutare un’offerta congiunta per una possibile acquisizione degli asset di Ascopiave, la SIM milanese spiega che un'aggregazione delle tre società sarebbe positiva perchè permetterebbe ad A2A di allargare al Veneto il processo di aggregazione nelle local utilities.







Ad offrire un ottimo dividendo è anche Terna che relativamente all'esercizio 2018 pagherà una cedola di 0,12 euro, con un rendimento del 4,92% ai prezzi di Borsa odierni.

Questo però non induce gli analisti di Rbc Capital Markets a rivedere la loro view cauta su Snam, con una raccomandazione "neutral" e un fair value a 4,25 euro.





Passando a Terna, proprio ieri insieme ai conti del 2018 è stato annunciato un dividendo di 0,2332 euro che offre una remunerazione agli azionisti pari al 4,22%.

Anche per Terna però diverse banche optano per la cautela, a partire da Banca Akros che oggi ha reiterato il rating "neutral", con un prezzo obiettivo rivisitato verso l'alto da 5,2 a 5,5 euro.





Gli analisti definiscono positivi e raggiungibili i target del piano industriale presentato ieri da Terna.



Non diversa l'indicazione che giunge da Banca IMI che al pari di Banca Akros non si sbilancia sul titolo, mantenendo invariata la raccomandazione "hold", con un target price alzato da 5,2 a 5,6 euro.





Bullish invece la view di Fidentiis che ieri ha confermato il rating "buy" su Terna, con un range di valutazione pari a 5,1-5,3 euro. Secondo gli analisti i risultati del 2018 confermano la forza e la solidità del gruppo.



Anche Italgas quest'anno staccherà un dividendo appetibile, pari a 0 ,234 euro, con un rendimento ai prezzi attuali pari al 4,26%.





Gli ultimi giudizi disponibili su questo titoli non sono unanimi, visto che Banca IMI suggerisce di aggiungerlo in portafoglio con un prezzo obiettivo a 5,8 euro, mentre Mediobanca Securities resta neutrale con un target price alzato di recente da 5,2 a 5,3 euro.



Infine, per Hera, entrato nel paniere del Ftse Mib lo scorso 18 maro al posto di Brembo, il dividendo 2019 dovrebbe essere pari a 0,1 euro, come da indicazioni contenute nel piano industriale del gruppo.

Se questa cifra sarà confermata, il rendimento sarà pari al 3,22%, più contenuto rispetto a quello delle altre utilities analizzate prima.

Ad avere una view bullish su Hera è Equita SIM che nei giorni scorsi ha rinnovato l'invito ad acquistare, con un prezzo obiettivo a 3,2 euro.



La conferma è arrivata sulla scia degli accordi siglati con Shanghai Electric per la realizzazione di termovalorizzatori in Cina.





Fonte: News Trend Online