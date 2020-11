Utility non seguono BTP. News su Recovery Fund: i titoli buy

04/11/2020 13:08

L'andamento volatile registrato oggi da Piazza Affari, in sintonia con quanto accaduto sulle altre Borse europee, non è di grande aiuto per il settore utility, i cui protagonisti si muovono in maniera contrastata.

Al momento solo due temi del comparto riescono a fare meglio del mercato, mostrando più forza del Ftse Mib si tratta di A2A e Italgas che salgono rispettivamente dell'1,16% e dello 0,8%.



Diverso il discorso per Terna ed Enel che si muovono appena sotto la parità con un frazionale calo dello 0,1% e dello 0,14%, lasciando più indietro Snam ed Hera che arretrano rispettivamente dello 0,88% e dell'1,02%.

Le tutte le utility riescono a beneficiare delle indicazioni positive che arrivano da fronte obbligazionario.



Lo spread BTP-Bund viaggia in calo e si presenta a ridosso dei minimi intraday a 131,1 punti base con un ribasso dello 0,53%.

Acquisti vivaci sui BTP con conseguente calo dei tassi, tanto che il rendimento del decennale accusa una flessione del 3,57% allo 0,676%.

Intanto le utility finiscono sotto la lente sulla scia dell'intervento del Ministro dell'ambiente, Sergio Costa, all'apertura di Ecomondo, la fiera per il ciclo dei rifiuti.



A fronte della protesta degli operatori di mercato sui ritardi autorizzativi e della macchina pubblica che non consentira? all’Italia di raggiungere gli obiettivi europei al 2030, che parlano del 55% di emissioni in meno rispetto al 1990, il Ministro ha confermato gli impegni del Governo.





Nel dettaglio è stata ribadita l'elaborazione di un nuovo Piano Energia e Clima (PNIEC) in collaborazione con le imprese del settore ai ministeri e alle regioni.



Il Pniec dovra? infatti recepire i maggiori target europei dal 40% al 55% di riduzione emissioni.Il Ministro Costa ha inoltre confermato l'utilizzo dei fondi del Recovery fund, circa 76 miliardi di euro del totale, per lo sviluppo sostenibile al quale appoggiare anche l’esenzione dal patto di stabilita? per gli investimenti verdi.Confermata anche la priorita? alle imprese verdi, alla transizione energetica, rinnovabili ed idrogeno, all’economia circolare (waste), alla decarbonizzazione dei cicli produttivi e alla mobilita? sostenibile (elettrificazione).Gli analisti di Equita SIM, anche alla luce di queste indicazioni confermano la view positiva sul settore rinnovabili che a loro dire rimarra? al centro delle politiche europee ed italiane nei prossimi anni.Gli esperti vedono significative opportunita? di investimento ed un regulatory framework (capex e rendimenti) favorevole per gli operatori del settore.Tra le societa? piu esposte la SIM milanese segnala Enel, Falck Renewables, Erg ed Alerion per le rinnovabili, Terna con riferimento alle reti per rinnovabili, Snam per l'idrogeno, A2A, Iren, Hera, Acea per l'economia circolare, il waste e il water.Da segnalare che tutte le utility che fanno parte del Ftse Mib, ossia A2A, Hera, Italgas, Snam, Terna ed Enel, sono state confermate nel portafoglio raccomandazione per il mese di novembre a Piazza Affari.Si tratta dunque di titoli "buy" che a detta degli analisti di Equita SIM offrono interessanti opportunità di investimento.Fonte: News Trend Online