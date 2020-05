Vaccino Covid 19: prima andrà negli Stati Uniti. Poi agli altri

14/05/2020 15:35

Il vaccino per il Covid 19 non è ancora pronto. L'industria farmaceutica sta facendo una corsa contro il tempo per preparare un vaccino adeguato per prevenire il coronavirus nel futuro.

Ma già iniziano le prime polemiche e i primi giochi di potere su chi abbia la precedenza e su chi debba essere curato prima. Davanti alla malattia, che dovrebbe rendere uomini e donne uguali, in realtà si giocano scontri di potere ed economici da far paura. E i ruoli di forza non vengono a mancare nemmeo in questo momento di emergenza sanitaria.



E come si sa a vincere potrebbe essere chi ha più soldi.

Vaccino per il Covid 19: una battaglia a suon di soldi

Per cercare di limitare il diffondersi del Covid 19 gli Stati Uniti sono scesi in campo con tutta la loro forza economica. E fin qui va tutto bene.

Ma qualche piccolo screzio con gli alleati storici, comunque, lo si è potuto registrate. A marzo Washington aveva bloccato un carico di mascherine diretto a Berlino. La reazione della Germania era stata immediata, tanto da aver definito la mossa come pirateria moderna.



In un secondo momento aveva cercato di acquistare il vaccino studiato dalla tedesca CureVac. Oggi, invece, a cedere al corteggiamento degli Stati Uniti è stata la francese Sanofi, anche lei impegnata in prima linea nella ricerca di un vaccino per il Covid 19.

Paul Hudson, ceo di Sanofi, ha dichiarato che gli Stati Uniti avranno diritto all'ordinazione prioritaria e più consistente del vaccino, dato che sono quelli che vi hanno investito sopra più di tutti.



All'Europa e al resto del mondo rimarranno le dosi che restano. Una scelta ritenuta inacettabile anche dal sottosegretario all'economia francese Agnès Pannier-Runacher. La Commissione Europea a ribadito che il vaccino contro il Covid 19 deve essere un bene pubblico, il suo accesso sarà equo e universale.

Vaccino: l'accordo va avanti

A questo punto, in linea teorica, si dovrebbe aprire un dibattito in cui si contrappongo due pareri distanti tra loro.



Dovrebbero essere messe sul tavolo due tesi diversi, discuterle, e farne una sintesi quanto meno valida. Sanofi, invece, ha deciso di andare avanti per la propria strada. Anzi ha rilanciato. Il vaccino andrà in Europa solo e soltanto se i paesi europei sono in grado di finanziare lo studio ed il successivo sviluppo del vaccino nello stesso modo in cui lo hanno fatto gli Stati Uniti.



In poche parole arriverà il vaccino solo mettendo sul piatto un bel po' di soldi.

In questo periodo gli americani sono efficaci - ha spiegato il presidente di Sanofi France, Olivier Bogillot – e anche l'Ue deve esserlo altrettanto, aiutandoci a mettere a disposizione molto rapidamente il vaccino.

Gli Stati Uniti hanno già previsto di versare centinaia di migliaia di euro, mentre con le autorità europee siamo ancora a livello di pourparler.



Il problema principale, almeno all'inizio, sarà quello che le dosi non saranno sufficienti per tutti. Quanto meno nel primo momento.



Potrebbe accadere che, tra la prima e l'ultima persona a cui verranno somministrati il vaccino, passino degli anni. Nel caso in cui si spingessero a pieno ritmo tutte le fabbriche del mondo, e volendo rinunciare a qualsiasi altro tipo di vaccino, si potrebbe arrivare a produrre qualcosa come 5 miliardi di dosi all'anno.

Stando alle previsioni più ottimistiche, ci potrebbero volere dai 12 ai 18 mesi per la messa a punto di un vaccino contro la pandemia. Poi sarà necessario considerare i tempi di distribuzione.

Chi riuscirà ad arrivare per primo all’immunizzazione riuscirà a far partire per primo la propria economia.



E al momento Pechino sembra essere in testa a questa nuova gara, definita da qualcuno come la nuova corsa allo spazio. La Cina ha nei laboratori otto prototipi già in sperimentazione sull'uomo, ha coinvolto l'esercito nei test, ha avuto dei risultati positivi dai primi esperimenti sulle scimmie: la speranza è quella di iniziare la produzione già da luglio.

Uno scenario pre-elettorale molto disastroro per il presidente del Stati Uniti Donald Trump.

Vaccino: bisogna piegare la curva del tempo

Ma quali sono gli scenari più realistici? L'obiettivo della Casa Bianca è quello di piegare la curva del tempo.



Gli Stati Uniti hanno scelto 14 prototipi di vaccini, e stanno cercando di ottenere qualcosa come 300 milioni di dosi entro gennaio. Che non saranno destinate all'esportazione. La dialettica politica poi si inizia a spostare: adesso Washington sta accusando Pechino di spionaggio scientifico, che sarebbe avvenuto attraverso della pirateria informatica.

Vogliamo un vaccino di tutti.

Non possiamo permetterci monopoli, cruda competizione o miope nazionalismo.

Questo è l'appello lanciato proprio oggi, 14 maggio, da 140 leader del mondo. Tra i primi firmatari di questo appello ci sono soprattutto i paesi in via di sviluppo, con a capo il Sudafrica e adesione dal Pakistan al senegal.



Anche Medici Senza Frontiere starebbe promuovendo un raccolta di firme perché i vaccini possano essere accessibili a tutti. Alcuni gruppi non profit stanno effettuando delle racoclte di fondi, mentre l'Europa, attraverso una sorta di Telethon tra i governi, è riuscita a raccogliere qualcosa come 7,5 miliardi di euro, dei quali quattro sarebbero da destinare al vaccino, mentre gli altri ai farmaci.

