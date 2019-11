Venezia: allarme negozi, danni per 9 su 10

18/11/2019 08:00

L’emergenza per le attività economiche di Venezia non è ancora finita. In particolare, per i negozi e le botteghe dell’area lagunare e del tratto di litorale tra Rosolina mare e Caorle: stimiamo che almeno 9 su 10 abbiano subito danni diretti a causa dell’acqua alta.

Per aiutare le imprese della città a ripartire, Confesercenti, attraverso il suo Confidi Commerfin, lancia l’iniziativa “Solidarietà a tasso zero”: un finanziamento bullet di 12 mesi, garantito da deposito vincolato, per le imprese che hanno visto la propria attività compromessa.



Il prestito non prevede oneri per l’impresa richiedente: gli interessi del finanziamento saranno infatti addebitati a Commerfin. La disponibilità potenziale è di 7 milioni di euro, per finanziamenti fino a 50.000 euro a impresa. Il prestito sarà erogato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e sarà restituibile, a tasso zero, dopo 12 mesi, senza spese di istruttoria.

Mentre contiamo i danni nelle nostre attività commerciali, pretendiamo subito risposte sul Mose visto che sono stati già spesi oltre sei miliardi di soldi pubblici senza alcuna garanzia sul suo funzionamento -, dichiara la Presidente di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Cristina Giussani -.



È assolutamente ora di avere una risposta chiara e definitiva in merito perché la città bisogna tutelarla oggi. I nostri uffici sono a disposizione di tutte le imprese per l’assistenza necessaria e per i finanziamenti solidali introdotti da Confesercenti Nazionale. Intanto, invito tutti a sostenere la ripartenza dei negozi e delle botteghe del centro storico: i regali di Natale, quest’anno, facciamoli a Venezia.

“Solidarietà a tasso zero vuole essere un aiuto concreto alle imprese, sul modello di quanto già fatto dalla nostra associazione in altre occasioni.



Un impegno necessario ma non sufficiente, vista la frequenza di calamità naturali sul nostro territorio: in questi giorni, oltre a Venezia, sono state colpite anche Matera, la costa dell’Abruzzo e molte altre località italiane”. dichiara Patrizia De Luise, Presidente Nazionale di Confesercenti.

“Per essere più vicini ai nostri colleghi in questo momento difficile, abbiamo deciso di tenere a Venezia la nostra Convention nazionale, i prossimi 5 e 6 dicembre: sarà l’occasione per stilare un bilancio più preciso dei danni e per verificare la congruenza dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni e dal Governo.



Non possiamo lasciare le imprese in balia dell’incertezza: è prioritario evitare le complicazioni burocratiche che hanno contribuito ad affossare il Mose. Dobbiamo fare tutti la nostra parte: Venezia è un tesoro italiano ed una delle meraviglie del mondo, va aiutata a rialzarsi.

Per questo apprezziamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia preannunciato la dichiarazione di stato di emergenza per la città: è un provvedimento assolutamente necessario”.

Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alle città, alle popolazioni, alle associazioni del sistema Confcommercio, alle imprese del commercio, del turismo, dei trasporti e ai professionisti che in queste ore stanno affrontando gli ingenti danni provocati alle loro strutture ed attività.



Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, interviene sul dramma che stanno vivendo le due città italiane, e aggiunge: diamo un aiuto subito come Confcommercio, tramite la Fondazione Orlando, per un sostegno immediato e concreto inizialmente intanto alle attività commerciali, della ristorazione e turistiche con locali e magazzini devastati che devono poter operare al meglio, soprattutto ora, in vista delle festività natalizie.

Confcommercio esprime “apprezzamento per l’impegno di risarcimento agli esercenti danneggiati, espresso in queste ore dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e chiede l’attivazione di una serie di provvedimenti di supporto a partire dalla sospensione della riscossione di imposte dirette e indirette e degli oneri contributivi, senza conteggiare interessi per il periodo della sospensione.



Sospensione anche dei pagamenti di mutui per gli immobili strumentali. A seguire, con forme adeguate di credito d’imposta, per potere recuperare parte dei costi di rimessa in opera con riduzioni delle imposte da versare non appena l’attività sarà pienamente riavviata e quindi ci saranno ricavi sui quali calcolare le imposte.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online