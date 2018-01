Wal-Mart: dopo un incredibile 2017 conferme anche per il 2018?

04/01/2018 13:45

Se i primi 9 mesi del 2017 sono in qualche modo indicativi, a febbraio Wal-Mart (NYSE: WMT) potrebbe presentare un report sui guadagni particolarmente positivo. A sottolinearlo è Timothy Green che dalle colonne di The Motley Fool, ricorda tutti i numeri del gigante delle vendite al dettaglio raggiunti nell'anno che si è appena chiuso.

Alti e bassi negli ultimi 2 anni

Il titolo è salito del 42%, lontani, in tutti i sensi, i problemi del 2015 quando le azioni persero circa il 28% del proprio valore.



Alla base della debacle, allora, la necessità della società di aumentare i salari e investire nei suoi dipendenti. L'amministratore delegato Doug McMillon a febbraio di quell'anno, annunciò il piano di ristrutturazione caratterizzato da un aumento salariale, programmi di formazione migliorati, incremento dei benefit e una programmazione dei turni di lavoro più flessibile.

Cambiamenti che crearono più di un dubbio agli investitori non tanto sulla sostenibilità quanto sull'impatto circa i guadagni che avrebbero di fatto penalizzato il prezzo delle azioni. I timori avevano una ragione fondata: gli utili registrarono un calo sia nel 2015 che nel 2016. Ma i benefici a lungo termine, come Green sottolinea, superano il lato negativo del breve termine.

Wal-Mart contro Amazon

A dimostrarlo sono i dati sulle vendite comparabili, in aumento negli Stati Uniti per 13 trimestri consecutivi, nonostante le difficoltà ormai note in cui naviga da tempo il settore retail, travolto dalla rivoluzione Amazon.



Ma proprio in questo caso arrivano le sorprese. A premiare, infatti, è stata proprio la strategia adottata da Wal-Mart per sbarcare nell'e-cpmmerce, investendo 3 miliardi di dollari sulla start-up di e-commerce Jet.com a fine 2016; sulle prime in molti hanno definito l'acquisizione rischiosa e costosa ma l'operazione è stata in grado di portare ottimi frutti nella competizione con Amazon.

Non solo ma Wal-Mart ha approfittato anche per ampliare enormemente il suo assortimento di prodotti, lanciare diverse iniziative a favore del cliente tra cui la spedizione gratuita entro due giorni per ordini superiori a $ 35 oltre a diverse offerte di risparmio mirate alla fidelizzazione del cliente.

Oltre all'e-commerce standard, il servizio di vendita e consegna di generi alimentari di Wal-Mart è un altro driver di questa crescita.



Altre catene di supermercati, tra cui Kroger , offrono servizi simili ma Wal-Mart è partito relativamente avvantaggiato sia perché ha dovuto difendere una quota di mercato già di per sé ampia ma anche perché ha adottato una politica aggressiva di conquista del settore.

Da un punto di vista strettamente finanziario, ricorda ancora il report di Green, il titolo non è economico: il guadagno del 42% nel 2017 ha reso le azioni Wal-Mart molto meno attraenti con un rapporto prezzo/utili a 22.

Fonte: News Trend Online