Wall Street aspetta solo Powell, mercoledì sera il momento clou

Chiusura in moderato rialzo oggi per la piazza azionaria di Wall Street. Il Dow Jones, infatti, ha strappato un +0,13% a 27.110,80 punti, e poi a seguire l'S&P 500, +0,26% a 3.005,69 punti, ed il Nasdaq Composite, +0,40% a 8.186,02 punti.

Stecca invece il Russell 2000 che, al suono della campanella di chiusura, è stato fotografato a 1.578,28 punti (-0,40%).

Stocks rose slightly today as Wall Street braces for an interest rate decision from the Fed tomorrow.



The Dow gained 0.11%, the S&P 500 rose 0.25% and the Nasdaq increased 0.40%. https://t.co/MUY0n1xIiu pic.twitter.com/QwzT9c6bp6

Domani la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse

A Wall Street tutti gli occhi sono puntati sul meeting del FOMC che domani si concluderà con la decisione della Federal Reserve, sui tassi di interesse, attesa quando in Italia saranno le ore 20.



Il mercato, in particolare, scommette su un taglio del costo del denaro pari a 25 punti base.

Dalle 20,30, ora italiana, ci sarà inoltre la consueta conferenza stampa di Jerome Powell, il Presidente della Fed, per commentare le decisioni di politica monetaria che sono state prese a conclusione della due giorni del Federal Open Market Committee.

Dow Jones, Home Depot: Guggenheim passa da Buy a Neutral

Guggenheim downgrades Home Depot, says business investment will prevent margin expansion https://t.co/YCgUtqRWjv



Tra le Blue Chips, nel settore retail, i titoli della The Home Depot, Inc. (HD) oggi, martedì 17 settembre del 2019, hanno lasciato sul parterre lo 0,38% a $ 230,11 dopo che, ha riportato Briefing.com, gli analisti di Guggenheim hanno abbassato la raccomandazione sul titolo da Buy a Neutral.

Nyse, azioni Corning Incorporated in forte calo sul Big Board

Corning Inc.



( $GLW ) has cut its Q3 guidance on volumes for its Display and Optical Communications units, citing some enterprise customers cutting spending below anticipated levels.$OLED $AAPL $GOOGL

Al New York Stock Exchange, nel settore dei componenti elettronici, le azioni della Corning Incorporated (GLW) hanno fatto registrare un crollo del 6,02% a $ 28,24 dopo che, riporta Zacks Equity Research, la società ha rivisto, per il terzo trimestre fiscale, la guidance sulle vendite per i segmenti Display Technologies ed Optical Communications.

