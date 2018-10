Wall Street, cosa comprare ogni volta che scatta il sell-off

17/10/2018 21:40

Il crollo di Wall Street del 10 e 11 ottobre del 2018 ha fatto notizia in tutto il mondo, ed ha alzato il livello di attenzione degli investitori con i più pessimisti che, in particolare, hanno temuto per i mercati USA un crac che, per fortuna, non c'è stato.

I temporali sul mercato azionario americano dopo anni di bull market

Dopo anni di bull market, in ogni caso, il crollo del Dow Jones di oltre 1.300 punti in sole due sedute è stato inatteso ed a tratti sconcertante, ma è proprio in questi momenti che è necessario mantenere la giusta lucidità in quanto quasi sempre si vengono a generare delle interessanti occasioni d'acquisto con probabili guadagni, anche rilevanti, nel corso delle sedute successive al crollo dei prezzi.

7 titoli da comprare e tenere quando l'azionario USA vacilla

Piuttosto che lasciarsi prendere dal panico, gli investitori dovrebbero avere, di conseguenza, il coraggio di comprare nel momento in cui i crolli fanno sì che i prezzi tornino ad essere interessanti.



Questo è quanto, tra l'altro, riporta Josh Enomoto, su InvestorPlace, che ha selezionato 7 titoli da acquistare e da tenere anche quando i mercati stanno tremando.



Si tratta, nello specifico, di Amazon (AMZN), AT&T (T), Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ), Praxair (PX), Exxon Mobil (XOM) e Barrick Gold (ABX).

La forte correzione del 10 e 11 ottobre ha influito negativamente su tutti i settori di investimento a Wall Street ma, mette altresì in evidenza InvestorPlace, è importante saper riconoscere quali titoli dopo il sell-off sono a sconto, e quali invece sarebbero caduti lo stesso indipendentemente dalla presenza di fasi di turbolenza sull'azionario a stelle e strisce.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online