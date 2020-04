Wall Street dal 27 aprile a 1 maggio, i 3 driver della settimana

Reddito emergenza solo se non si hanno redditi dimostrabili? Disoccupati e lavoratori in nero aspettano aspettano gli aiuti. Sul Rem ballano le cifre..... PRIMO PIANO - 26/04/2020 19:03

Il dato sul GDP USA Q1 2020 sarà solo un assaggio dell'i mpatto devastante che sull'economia a stelle e strisce avrà la pandemia di coronavirus. Basti pensare che, in accordo con quanto è stato riportato di recente dal sito del TGCom24 , JPMorgan prevede per il PIL USA , nel secondo trimestre del 2020, un crollo senza precedenti .

Basti pensare che, in accordo con quanto è stato riportato da Yahoo! Finance , tante società quotate ad elevata capitalizzazione rilasceranno i dati trimestrali a partire da PepsiCo (PEP), e passando per Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Alphabet (GOOG), Advanced Micro Devices (AMD), Starbucks (SBUX), General Electric (GE), Boeing (BA), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Qualcomm (QCOM), Twitter (TWTR), Comcast (CMCSA), McDonald’s (MCD), Gilead (GILD) ed ExxonMobil (XOM).

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK