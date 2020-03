Wall Street esce sempre il rosso, all-in Fed con Qe illimitato

Inizio d'ottava in netto rosso, per la piazza azionaria di Wall Street, nonostante la Federal Reserve abbia annunciato sostegno all'economia con un quantitative easing sostanzialmente senza limiti.

Nel dettaglio, a conclusione della giornata di scambi, il Dow Jones ha perso il 3,04% a 18.591,93 punti, e l'S&P 500 il 2,93% a 2.237,40 punti.



Decisamente meno pronunciato il calo del Nasdaq Composite, -0,27% a 6.860,67 punti, mentre il Russell 2000 ha perso l'1,13% a 1.002,40 punti.

Tra i migliori sull'S&P 500 oggi, lunedì 23 marzo del 2020, Coty (COTY) ha piazzato un rally del 14,96% a $ 5,15 in scia ad un upgrade da parte di DA Davidson, mentre nel comparto retail è crollata Kohl's (KSS), -17,91% a $ 13,09, in compagnia di Macy's (M), -20,10% a $ 4,81.

Sul tabellone elettronico del Nasdaq, le azioni della Amazon.com, Inc. (AMZN), con un +3,07% a 1.902,83 dollari, hanno archiviato la sessione di scambi in netta controtendenza in scia alle attese di un aumento degli acquisti online a causa dell'epidemia di coronavirus.

Tra le trimestrali in uscita domani mattina, prima dell'apertura degli scambi a Wall Street, Briefing.com segnala quella di Carnival (CCL), società operante nel settore crocieristico.

Stocks fell sharply on Monday after the coronavirus stimulus bill failed to pass in the Senate for a second time.



The Dow fell nearly 600 points and the S&P 500 slid almost 3%. https://t.co/cpaq3cbxox pic.twitter.com/Bgy5Axcr05