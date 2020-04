Wall Street non sbaglia verso il Venerdì Santo, Fed senza limiti

09/04/2020 22:34

Chiusura d'ottava sui guadagni per la piazza azionaria di Wall Street domani chiusa per il Venerdì Santo.

Al suono della campanella di chiusura, infatti, il Dow Jones ha guadagnato l'1,22% a 23.719,37, e l'S&P 500 l'1,45% a 2.789,82 punti. Luce verde a fine giornata pure per il Nasdaq Composite, +0,77% a 8.153,58 punti, e per il Russell 2000, +4,62% a 1.246,73 punti.

Federal Reserve, nuovo bazooka da $ 2.300 miliardi

Nuovo pacchetto di stimolo della Federal Reserve rappresentato, nello specifico, da ben 2.300 miliardi di dollari di liquidità per le aziende, per gli enti locali, ma anche per gli Stati e per le famiglie al fine di fronteggiare gli effetti negativi sull'economia USA causati dalla pandemia di coronavirus.

Titoli delle compagnie aeree sugli scudi, da United Airlines a JetBlue Airways

Gran denaro oggi, giovedì 9 aprile del 2020, sui titoli delle compagnie aeree a partire da United Airlines (UAL) che ha piazzato al close un rally del 14,50% a $ 31,50.



Molto bene a fine seduta pure Alaska Air (ALK), +8,48% a $ 31,61, American Airlines (AAL), +10,41% a $ 12,51, e JetBlue Airways (JBLU), +5,20% a $ 9,50.

Prese di beneficio sui titoli dei semiconduttori

Lettera invece oggi, in prevalenza, sulle società del comparto semiconduttori a partire dal colosso dei microprocessori Intel (INTC), -3,12% a $ 57,14, e passando per Qorvo (QRVO), -4,49% a $ 83,11, Qualcomm (QCOM), -2,39% a $ 71,58, e Nvidia (NVDA), -1,50% a $ 262,95.

I migliori di oggi sull'S&P 500: Kohl's, Nordstrom e The Gap, Inc.

Tra i titoli più comprati oggi, sull'S&P 500, The Gap, Inc. (GPS) ha piazzato un rally del 15,80% a $ 9,09 in compagnia di Kohl's (KSS), +13,64% a $ 19,91, e di Nordstrom (JWN), +12,21% a $ 21,32.

