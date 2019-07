Wall Street record scala nuove cime, S&P 500 posa pietra miliare

10/07/2019 22:29

Dopo la chiusura mista della vigilia, oggi la piazza azionaria di Wall Street è tornata sul sentiero rialzista dopo le dichiarazioni al Congresso di Jerome Powell, il Presidente della Federal Reserve, sullo stato attuale dell'economia a stelle e strisce.

Live blog and video of Jerome Powell testimony to House committee on economy, interest rates https://t.co/Kb2mfE0bZQ

— Greg Robb (@grobb2000) July 10, 2019





E così, in scia alle rinnovate attese e speranze di un taglio del costo del denaro a fine mese, il Nasdaq Composite ha guidato l'ascesa con un +0,75% a 8.202,53 punti, e poi a seguire l'S&P 500, +0,45% a 2.993,07 punti, ed il Dow Jones, +0,29% a 26.860,20 punti.



Semaforo verde a fine giornata pure per il Russell 2000, +0,16% a 1.565,05 punti. Da segnalare il nuovo massimo storico al close del Nasdaq e dell'S&P 500 nell'intraday sopra i 3.000 punti indice, e precisamente a 3.002,98 punti.

BREAKING: The Nasdaq closed at a record high today after testimony from the Fed Chairman indicated rate cuts are likely later this month.



The Dow grew 0.29% and the Nasdaq rose 0.75%. The S&P broke 3,000 for the first time before closing at 2,993. https://t.co/K0pl3T0XnP pic.twitter.com/SD4oPJfON9

— CNBC (@CNBC) July 10, 2019





Dow Jones, bene Cisco e Pfizer

Tra le Blue Chips, il Dow Jones oggi ha guadagnato punti grazie in prevalenza agli acquisti su titoli come Cisco Systems (CSCO), +1,40% a $ 57.13, Pfizer (PFE), +1,59% a $ 44,06, Chevron Corporation (CVX), +1,69% a $ 125,43, e The Walt Disney Company (DIS), +1,36% a $ 143,54, mentre hanno segnato il passo Caterpillar Inc. (CAT), -1,23% a $ 132,64, The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), -0,87% a $ 205,97, e The Home Depot, Inc. (HD), -0,59% a $ 210,75.

Nyse, MSC Industrial in rosso dopo la trimestrale

Al New York Stock Exchange, nel settore della distribuzione di attrezzature industriali, i titoli della MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) oggi, mercoledì 10 luglio del 2019, hanno perso al close il 3,76% a $ 69,55 dopo che la società, riferisce Zacks Equity Research, ha riportato una trimestrale con utili e ricavi al di sotto delle attese.

MSC Industrial (MSM) Q3 Earnings and Revenues Lag Estimates https://t.co/bQsxwbU7iO pic.twitter.com/TEIl63sxn6

— ASOII (@ASOIideas) July 10, 2019





Nasdaq, Evercore ISI alza target price su Netflix

Sul tabellone elettronico del Nasdaq, nel settore dello streaming online, Netflix, Inc. (NFLX) ha archiviato la sessione di scambi con un +0,28% a $ 381 dopo che gli analisti di Evercore ISI abbiano innalzato il target price sul titolo da $ 350 a $ 380 per azione, ovverosia sui correnti valori di mercato.

Your kids may be grown, but that doesn't mean you stop being mom.



#Otherhood is coming to Netflix on 8/2. pic.twitter.com/M3p617UeBO

— Netflix Family (@netflixfamily) July 10, 2019





Fonte: News Trend Online