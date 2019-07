Wall Street risalirà con Fed colomba: GS alza target su S&P 500

30/07/2019 16:33

Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato a 3.100 punti il loro target di fine 2019 per l'S&P 500 - circa il 24% sopra i livelli di inizio gennaio e sopra il record storico di 3.027,98 toccato nell'intraday di venerdì scorso - ed a 3.400 punti quello per il 2020, stima quest'ultima che prospetta un ulteriore allungo del 10% per l'indice benchmark di Wall Street rispetto al target di quest'anno.

Wall Street.



Goldman Sachs alza il target sull'S&P

In una nota di oggi a firma dello strategist per l'equity USA, David Kostin, la banca d'affari spiega che la decisione riflette l'attesa per le prossime decisioni di politica monetaria da parte della Federal Reserve, impegnata proprio in queste ore nella sua due giorni di riunione che dovrebbe portare domani, secondo le attese prevalenti del mercato, al primo taglio dei tassi d'interesse degli ultimi dieci anni.

Wall Street risalirà grazie alla una Fed colomba

“L'atteggiamento colomba della Fed ha guidato il rally dei mercati nel 2019, e ci aspettiamo che i bassi tassi d'interesse continueranno a supportare valutazioni sopra le medie da qui in avanti", scrive il broker, chiarendo peraltro che l'innalzamento dei target è stato deciso nonostante un peggioramento delle aspettative sui profitti delle corporate USA.

Borse USA: target migliorati nonostante riduzione stime sugli eps

Gli economisti di Goldman hanno infatti ridotto di 6 dollari le stime sugli utili per azione 2019 dello S&P 500, prevedendo adesso che la crescita degli eps si attesterà a fine anno nella parte bassa del range 3%-6%, in forte rallentamento dal +23% registrato nel 2018 grazie ai tagli alle tasse dell'Amministrazione Trump.

Rispetto all'outlook positivo fornito sul 2020, Goldman argomenta inoltre che esso si basa sulla previsione che la crescita tanto degli Stati Uniti che globale rimbalzeranno moderatamente il prossimo anno: gli economisti della banca si aspettano una crescita del pil reale usa dell'1,7% nel terzo trimestre 2019, al 2,5% nel secondo trimestre 2020.

Wall Street, dove investire ora: le strategie di Goldman Sachs

Quanto alle strategie d'investimento suggerite, Goldman suggerisce ad esempio di “aggiungere un'esposizione selettiva alle azioni cicliche così come al settore trasporti,” e questo sulla base dell'attesa che “condizioni finanziarie accomodanti, tra gli altri fattori, dovrebbero far aumentare la crescita economica USA dal suo ritmo depresso dell'1% registrato a giugno.”

Wall Street in calo con le nuove tweet di Trump su tema commercio

A Wall Street intanto gli indici viaggiano in rosso quest'oggi (S&P 500 -0,35%, Dow Jones -0,25%, Nasdaq -0,5%), risentendo delle ultime esternazioni di Donald Trump sul conflitto commerciale con la Cina nel giorno in cui ricominciano a Shangai i negoziati tra le delegazioni dei due Paesi.

"Doveva cominciare a comprare i nostri prodotti agricoli ora, ma non ci sono segnali che lo stia facendo.



Questo è il problema con la Cina, non rispettano le promesse”, ha scritto il presidente USA sul suo account Twitter, lasciando anche intendere che, se Pechino dovesse temporeggiare fino al voto presidenziale del 2020, potrebbe doversi accontentare, in caso di sua rielezione, di un accordo "molto più duro rispetto a quello che si sta negoziando ora", o addirittura di "nessun accordo".

Fonte: News Trend Online