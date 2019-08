Wall Street sale con l'effetto Biarritz. I titoli Buy ora

26/08/2019 20:00

Apertura di settimana in rimbalzo per la piazza azionaria di Wall Street, dove i tre principali indici salgono oggi allineati beneficiando degli spiragli di dialogo tra Stati Uniti e Cina dopo i nuovi scontri della settimana scorsa sul tema commerciale: a margine del G7 di Biarritz, il presidente Usa, Donald Trump, ha infatti parlato di contatti avuti ieri sera con Pechino e specificato che i negoziati riprenderanno "molto presto".

Wall Street sale con parole di Trump da Biarritz su dossier dazi

Negli ultimi minuti l'indice dei tecnologici Nasdaq mette a segno così un rialzo dell'1,2%, seguito dal Dow Jones che avanza dello 0,9%: quasi identico avanzamento frazionale anche per lo S&P 500, che guadagna lo 0,87% rispetto ai livelli della vigilia portandosi in area 2.872 punti base.

Wall Street, i titoli da comprare ora: Guggenheim punta su Lyft

Sul fronte degli aggiornamenti di rating, segnaliamo che gli analisti di Guggenheim danno oggi una spinta alle azioni della compagnia di taxi privati Lyft (+3,9% a 51 dollari), migliorando da Neutral a Buy il rating con prezzo obiettivo a 60 dollari.

Nel report, il broker spiega di aver migliorato le sue attese sui profitti dell'azienda per riflettere le migliorate dinamiche competitiva nel mercato del ride hail statunitense, prevedendo adesso che LYFT raggiungerà un ebitda positivo nel 2021 (con due anni di anticipo rispetto alla precedente stima) e raggiungerà quota 1,5 miliardi di dollari entro il 2023.

Wall Street, la matricola Slack incassa un Buy

Nel settore dei software, raccoglie consensi la matricola Slack (+2,8% a 30,88 dollari), su cui gli esperti di Monness, Crespi, Hardt & Co.



avviano oggi la copertura con rating Buy apprezzando in una nota le opportunità a disposizione della sua piattaforma di messaggistica per le comunicazioni aziendali.

“Crediamo", sottolineano gli analisti, "che Slack sia una delle piattaforme di software di nuova generazione che i vertici delle organizzazioni in tutto il mondo forniranno ai loro impiegati durante il percorso di trasformazione digitale.

Come evidenziato dalla crescita dell'82% dei ricavi raggiunta nell'esercizio 2019, Slack ha chiaramente toccato il tasto giusto come strumento di collaborazione tra i lavoratori e crediamo che l'evoluzione di questa nuova architettura software abbia possibilità entusiasmanti.”

Wall Street: le altre variazioni di rating

Con riferimento agli altri aggiornamenti di oggi, segnaliamo che Seaport Global alza il giudizio su Canopy Growth Corp CGC da Neutral a Buy; Raymond James su DISH Network Corp DISH da Market Perform a Strong Buy; KeyBanc su Inovalon Holdings Inc INOV da Sector Weight a Overweight; Cowen & Co.



su NetApp Inc NTAP da Underperform a Market Perform; Morgan Stanley su VICI Properties Inc VICI da Equal-Weight a Overweight.

I bocciati

Sul fronte opposto, KeyBanc taglia il rating su Carbon Black Inc CBLK da Overweight a Sector Weight; Piper Jaffray su Cree Inc CREE da Neutral a Underweight; Bank of America su Elanco Animal Health Inc ELAN da Buy a Neutral; Baird su Foot Locker Inc FL da Outperform a Neutral; Susquehanna ancora su Foot Locker Inc FL da Positive a Neutral; Credit Suisse su Pivotal Software Inc PVTL da Outperform a Neutral; e Longbow Research su Steel Dynamics Inc STLD da Buy a Neutral.

